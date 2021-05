Le 30 avril, dans une note sur son site, TikTok a annoncé que Shou Zi Chew, directeur financier de sa maison-mère ByteDance, devient CEO du réseau social. Le singapourien succède à Vanessa Pappas, ancienne cadre d’Alphabet, qui devient chef des opérations au sein de l’entreprise. Il continuera d’exercer ses fonctions au sein du groupe désormais évalué à 400 milliards de dollars, en plus de son nouveau rôle.

Une croissance soutenue attend TikTok

TikTok, qui est l’application la plus téléchargée de ce début d’année, vient de nommer son nouveau CEO. Shou Zi Chew avait déjà fait ses armes au sein de Xiaomi, où il a passé pas loin de six ans en tant que directeur financier. Le mois dernier, il avait rejoint les bureaux singapouriens de ByteDance. Sa carrière prend maintenant un nouveau tournant puisqu’il devient le CEO de TikTok. Son nouveau rôle a pour but de “préparer le terrain à une croissance soutenue”, a indiqué la firme dans sa note sur son site. En effet, l’application connaît un succès grandissant, au point que plusieurs applications comme Instagram ou Snapchat copient son format de vidéos courtes et ses fonctionnalités.

Le rachat de TikTok par une entreprise américaine en suspens

Shou Zi Chew succède également à l’ancien dirigeant de Disney, Kevin Mayer, qui n’était resté que trois mois à son poste chez TikTok. Il avait quitté ses fonctions au milieu du conflit avec l’administration de Donald Trump, qui accusait l’application d’espionnage aux États-Unis pour le gouvernement chinois. L’ancien président souhaitait contraindre TikTok à céder ses opérations américaines à Oracle. Une affaire toujours en suspens, car cet accord n’était finalement pas “une acquisition réelle” comme indiqué par l’administration américaine.

Le gouvernement de Joe Biden continue de plancher sur le dossier. Pour le moment, il analyse les problèmes potentiels de sécurité nationale liés à TikTok avant de décider du sort de l’application.

Ce nouveau rôle chez TikTok ne s’annonce donc pas de tout repos pour Shou Zi Chew. Dans les mois à venir, il devra préparer l’application à sa nouvelle croissance, tout en gérant les problèmes géopolitiques que pose l’application entre les États-Unis et la Chine. Le nouveau CEO devra également faire face à une affaire dans laquelle est impliquée TikTok pour la collecte de données d‘enfants.