Les visuels sont essentiels dans votre stratégie marketing. Ils doivent être impactants, percutants et parfois remplacent les mots. À force de vous balader sur les banques d'images, vous vous rendez compte que les photos gratuites ne sont pas nécessairement celle de meilleure qualité et que les photos payantes sont parfois trop chères. Grâce à Appsumo, je vous propose d'accéder à vie à l'une des bibliothèques d'images les plus populaires : Depositphotos pour moins de 40 dollars !

Des images pour tous vos besoins

Depositphotos propose plus de 100 millions d'images, d'images vectorielles, de vidéos ou encore des illustrations sous licence libres de droits. Pour illustrer un e-book, votre dernier article de blog ou votre dernier post sur les réseaux sociaux, Depositphotos est l'outil idéal.

Depositphotos propose un grand nombre de catégories, comme "plage, yoga, santé, ordinateur, arrière-plan, voyage..." afin de faciliter vos recherches. Vous pouvez également ajuster vos recherches grâce à de nombreux filtres comme les saisons, l'heure du jour, le pays où la photo a été prise, les couleurs, la taille de l'image, les personnes sur les photos ou encore choisir des photos en intérieur ou en extérieur.

Une fois la photo parfaite trouvée, vous pouvez choisir la dimension à laquelle vous souhaitez la télécharger et voir des images similaires.

Depositphotos propose également des collections afin de découvrir les images les plus tendances, les plus récentes ou encore les plus populaires.

100 téléchargements à vie pour moins de 40 dollars sur Depositphotos

Un outil très pratique accessible à un prix dérisoire. Comme expliqué plus haut, une offre spéciale est proposée sur AppSumo. Vous pouvez ainsi en fonction de vos besoins, profitez de différentes offres sur Depositphotos, vous donnant accès à un certain nombre de téléchargements à vie.

Single à 39 dollars au lieu de 299 dollars, vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités citées ci-dessus et de 100 téléchargements

Double proposée à 78 dollars au lieu de 598 dollars permet de télécharger 200 photos ou images vectorielles

Enfin, Multiple à 117 dollars et non 897 dollars, vous donne la possibilité de télécharger 300 images

L'avantage de l'offre d'Appsumo, c'est que vos crédits sont garantis à vie ! Pas besoin de télécharger les 100 photos d'ici 1 mois. Vous pouvez ainsi télécharger des images de toutes tailles et les utiliser à des fins commerciales où vous le souhaitez en ligne ou pour le print.