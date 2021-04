En réponse aux préoccupations des autorités européennes quant au respect de la vie privée et à la sécurité de ses utilisateurs, TikTok a annoncé l'ouverture de son Centre Européen de Transparence et de Responsabilité. Une fois opérationnel, celui-ci permettra aux experts de découvrir en direct la façon dont le réseau social appartenant à ByteDance assure la sécurité de sa communauté.

TikTok veut montrer patte blanche

Ce n'est plus un secret, TikTok connaît un succès fulgurant à travers le monde, et tout particulièrement en Europe, territoire dans lequel l'application compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Toutefois, à mesure que le réseau social grandit en popularité, les inquiétudes à son égard aussi. Ce sont notamment des questions liées à la sécurité et à la protection des données des utilisateurs qui sont au coeur des préoccupations, et pour cause...

En décembre 2019, TikTok a été accusé de transférer les données privées de ses utilisateurs à des serveurs chinois. Quelques jours plus tard, le réseau social payait une amende de 1,1 million de dollars pour avoir exploité les données de 6 millions d'enfants. En 2020, une enquête du Wall Street Journal révélait que l'application collectait les données de ses utilisateurs au travers d'une pratique interdite par Google. Enfin, plus récemment, une ancienne commissaire à l‘enfance en Angleterre a porté plainte contre TikTok pour avoir collecté des données personnelles de millions d’enfants en Europe et au Royaume-Uni.

Compte tenu de ces diverses affaires, TikTok a décidé de prendre les devants en créant son Centre Européen de Transparence et de Responsabilité. Notons que le premier centre de ce type a été ouvert par le réseau social au début de l'année 2020 aux États-Unis. Pour l'application, l'objectif de ce nouveau centre de transparence est clair : rassurer les autorités européennes quant à la sécurité de la plateforme en leur permettant de "mieux comprendre nos politiques, pratiques et systèmes de modération", explique TikTok dans son communiqué.

Il ajoute : "Ce Centre pourra être visité par des experts et leur donnera l'opportunité de découvrir, en direct, la façon dont les équipes TikTok assurent la sécurité de sa communauté, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée". Enfin, le réseau social promet que son centre apportera de la visibilité sur son algorithme de recommandation et son engagement à respecter la confidentialité des données personnelles.

Sans surprise, le Centre Européen de Transparence et de Responsabilité de TikTok s'installera en Irlande, et devrait être pleinement fonctionnel à partir de 2022. En attendant, et notamment en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, le réseau social permettra aux experts de s'adonner à des "visites virtuelles" à partir du mois de juin 2021.