Spoke : un outil pour enregistrer et transcrire des réunions, des visioconférences et des présentations

Participer à un webinar, une visioconférence fait partie de notre quotidien. Cependant, quand ces rendez-vous s'éternisent, il est parfois difficile de se souvenir de toutes les informations données. Certains vont prendre des notes, mais il est commun d'oublier un ou deux détails qui font parfois la différence...

Pour éviter ces oublis, Spoke est l'outil idéal ! Ce dernier permet d'enregistrer, transcrire, résumer, éditer et partager des conversations vidéo, sur n'importe quelle plateforme. Spoke est très pratique pour les équipes à distances qui veulent collaborer efficacement.

Un outil pour obtenir un résumé de n'importe quelle vidéo

Pour utiliser Spoke, il y a deux possibilités :

la fonctionnalité "enregistrement écran" permet d'enregistrer une présentation en live

pour ceux disposant d'une vidéo préenregistrée, il est possible de la télécharger dans Spoke

Ensuite, il faut choisir la langue dans laquelle la vidéo sera transcrite automatiquement. La vidéo enregistrée sera alors automatiquement retranscrite et des sous-titres seront ajoutés.

Spoke offre une fonctionnalité intéressante, le highlight qui crée des résumés instantanés de la vidéo pendant qu'elle est regardée. Une fois l'enregistrement terminé, Spoke génère automatiquement un résumé de la vidéo, d'après les highlights.

Un outil qui évite la prise de notes, afin de se concentrer sur l'essentiel

Dans l'application Spoke, toute la vidéo sera retranscrite et les highlights seront surlignés en jaune. Pour modifier le résumé, il suffit de surligner d'autres éléments de la transcription ou bien d'en dé-sélectionner. Le résumé peut facilement être réorganisé.

Parmi les autres fonctionnalités proposées par Spoke, on retrouve la possibilité de :

Combiner plusieurs vidéos ou clips de la bibliothèque Spoke pour créer quelque chose de totalement nouveau

Rechercher dans toute la bibliothèque Spoke, via un mot clé une retranscription précise

Extraire des moments spécifiques d'une vidéo, afin de créer un clip dédié

Les résumés ou les clips peuvent ensuite être partagés aux équipes, sur les réseaux sociaux, via un lien généré par Spoke. La vidéo peut également être téléchargée.

Spoke est un outil payant disponible à vie à partir de 69 dollars. Pour 69 dollars au lieu de 360, il est possible de profiter de 3 heures de transcription automatique par mois et de stocker 200 vidéos. Pour des besoins plus importants ou encore profiter d'un stockage illimité des vidéos, il faudra compter 149 ou 299 dollars.