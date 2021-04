Pinterest a annoncé des résultats en hausse de 78% pour le premier trimestre 2021 grâce à son accélération dans l’e-commerce. Le déconfinement progressif a néanmoins ralenti sa croissance et risque de continuer dans les mois à venir.

Pinterest vient de dévoiler des chiffres en hausse pour son premier trimestre de 2021. La forte croissance constatée pendant la pandémie s’est en effet prolongée. La plateforme possède désormais 478 millions d’utilisateurs actifs soit une augmentation de 30% d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires quant à lui s’établit à 485 millions de dollars (+78%) grâce à ses investissements dans l’e-commerce et son expansion à l’international. Les actions de Pinterest ont néanmoins chuté de plus de 10% en bourse hier suite à cette annonce à cause d’une croissance du nombre de ses utilisateurs inférieure aux attentes (480,5 millions prévus).

Un virage à 100% vers l'e commerce

Après la vidéo, Les efforts de la plateforme pour se positionner dans l'e-commerce se sont avérés payants. En multipliant les initiatives comme l’extension de son partenariat avec Shopify, la plateforme est passée d’un réseau social à un véritable portail de recommandation de produits basés sur les intérêts des utilisateurs. Il est désormais de plus en plus facile pour un commerçant de télécharger son catalogue produits au sein du service et de réaliser des ventes via les épingles d’achat. Pinterest a ainsi connu sur le dernier trimestre une demande accrue de la part des petites et moyennes entreprises. L’accent devrait être mis au cours des prochains mois sur un renforcement des fonctionnalités liées aux transactions : "il ne suffit pas que les Pinners puissent trouver des produits et services inspirants sur notre plateforme. Nous devons également leur permettre d'acheter facilement les produits qui donnent vie à leurs rêves. À cette fin, nous prévoyons de commencer à tester des transactions transparentes sur la plateforme dans le courant de l'année."

Ralentissement de la croissance et cap sur l’international

La pandémie a permis à la plateforme d'accroître son nombre d’utilisateurs qui avaient plus de temps à passer sur internet. Mais avec la baisse des restrictions gouvernementales notamment aux Etats-Unis, son principal marché, il semble plus que probable que Pinterest perde au moins une partie de cet élan. La plateforme s’attend donc à un ralentissement du nombre de ses utilisateurs pour le prochain trimestre. Afin de pallier cette baisse d’activité, Pinterest mise sur ses activités internationales qui "ont connu une croissance très rapide au cours du premier trimestre et ont représenté près de 20 % du revenu total pour la première fois". Elle a ainsi lancé des publicités au Brésil et prévoit de s'étendre à d'autres nations d'Amérique latine cette année.

Bien que la bourse soit lourdement sanctionné le titre Pinterest fait état de chiffres excellents. Avec ses initiatives prises dans l'e-commerce et son développement à l'international, la société devrait continuer à engendrer des bénéfices dans les prochains mois.