Ce n’est pas une surprise, l’année 2020 aura permis une accélération considérable de la présence du numérique au sein des entreprises de services. Les assurances et mutuelles n’échappent pas à cette tendance. L’usage du numérique chez les assurances et mutuelles en France est en forte hausse. Les clients préfèrent majoritairement la simplicité des démarches en ligne à la complexité des formalités administratives, souvent lourdes, lentes et peu transparentes. Les services et outils numériques proposés par les entreprises facilitent les procédures. Quels sont les usages et attentes des clients vis-à-vis des services numériques de leurs mutuelles et assurances ? La plateforme de gestion de contenu Nuxeo, spécialiste de la gestion de contenus d’entreprise et de ressources numériques s’est associée à Next Content pour produire une étude sur les utilisations et les besoins des assurés en matière de services numériques. Cette étude explique notamment que l’usage du numérique connaît une hausse importante notamment accélérée par la pandémie de Covid-19. Les résultats de cette analyse prouvent également que le numérique a une place de plus en plus importante dans la déclaration des sinistres. Pour tout savoir des attentes en matière de services numériques, l’étude est accessible gratuitement sur le site de Nuxeo.

Une forte hausse des usages du numérique

Depuis 2008, la plateforme low-code de Nuxeo révolutionne la gestion de l'information et des données des entreprises. Grâce à une équipe d’experts internationaux, Nuxeo facilite la création d'applications de gestion de contenu afin d’améliorer l'expérience client, de faciliter les prises de décision et le lancement de nouveaux produits. Pour comprendre les usages et les attentes des clients en matière de numérique, Nuxeo a réalisé une enquête en ligne auprès de 1 003 Français âgés de 18 à 80 ans (juillet 2020).

L’étude révèle une hausse globale des usages du numérique par les assurés : pour souscrire un contrat, demander une attestation, ou encore déclarer un sinistre. Sur les 24 derniers mois, 41% des demandes de souscriptions réalisées ont été effectuées en ligne, contre 36% en présentiel en agence. L’étude confirme incontestablement la progression des usages numériques sur l’ensemble du processus de souscription. Les assurés ont déjà largement adopté les services en ligne proposés par les assureurs et mutuelles. Parmi les clients interrogés, 73% affirment avoir déjà réalisé une demande ou un téléchargement de justificatifs et attestations sur le site internet de leur assurance ou mutuelle tandis que 56% ont fait une demande de devis en ligne. L’on apprend également que parmi les personnes équipées d’un smartphone, 33% ont déjà téléchargé une application d’un assureur ou d’une mutuelle.

Les plateformes de gestion de contenu améliorent l’expérience client

D’après cette étude complète sur les attentes du digital, les clients des assureurs et mutuelles aimeraient effectuer certaines actions plus facilement et sans intervention d’un tiers. Force est de constater que cette nouvelle autonomie recherchée passera forcément par de nouveaux services numériques et une dématérialisation complète des démarches.

Ainsi, l’ensemble du processus administratif est simplifié et accéléré. Les assurés, les plus jeunes notamment, attendent des services instantanés, de l’innovation, et une dématérialisation totale. Près de 60% des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête affirment qu’elles trouveraient utile de ne plus avoir à envoyer des documents par courrier et d’obtenir une analyse automatique des éléments envoyés en cas d’accidents et de sinistre. L’immédiateté de la réponse concernant les indemnisations et la prise en charge constituants des enjeux essentiels. Qui n’a pas attendu une réponse d’indemnisation pendant des mois, guettant l’arrivée du courrier ? Lorsque Nuxeo questionne la possibilité de moduler plus facilement les contrats directement depuis l’espace client, les assurés interrogés sont 63% à trouver ce service indispensable. Les services proposés par les assurances et mutuelles se doivent d’évoluer avec leurs consommateurs. Plus la cible est jeune, plus elle préférera une démarche numérique instantanée. L’intérêt pour les assureurs en ligne sans agence grandit considérablement depuis quelques années.

Aujourd’hui, 26% des assurés français de moins de 35 ans se disent très intéressés par un modèle 100% numérique et pourraient choisir un assureur ou une mutuelle 100% dématérialisée s’ils devaient en changer. Les 18-34 ans recherchent une mutuelle ou assurance leur permettant de réaliser l'intégralité des opérations, récupérer les informations et documents directement sur internet, en parfaite autonomie, sans avoir besoin de contacter un conseiller. L’étude de Nuxeo présente également une fine analyse de l’intérêt porté aux nouveaux services tiers proposés sur les plateformes numériques des assureurs.

L’usage du numérique chez les assurés est en forte croissance depuis plusieurs années et les plateformes de gestion de contenus constituent un levier décisif d’innovation et d’optimisation de l’expérience client, notamment sur les jeunes générations. Des outils technologiques modernes comme celui de Nuxeo permettent aux assureurs et mutuelles de proposer à leurs assurés des services qui facilitent leur quotidien et améliorent leur satisfaction. Ces derniers attendent des processus simplifiés, accessibles et dématérialisés. Pour répondre à ces nouvelles attentes, les assureurs et mutuelles peuvent déployer de nouveaux outils leur permettant de gérer efficacement les démarches, les données et le service client afin de proposer de nouveaux services à leurs assurés. Les plateformes de gestion de contenu permettent une organisation centralisée de l’information. Pour en savoir plus sur les usages et les attentes des nouvelles générations en matière de prestation d’assureur, consultez l’étude complète.