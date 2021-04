Mardi, Amazon a annoncé étendre son service Key For Garage, qui permet à un livreur de rentrer dans le garage d’un acheteur pour lui livrer son colis, et maintenant ses courses. Désormais, il sera disponible pour tous les membres d’Amazon Prime habitant dans les villes où la livraison de courses alimentaires est possible, soit plus de 5000 villes américaines.

Key for Garage d’Amazon, un service pratique, mais pas gratuit

S’il n’est pas rare de ne jamais recevoir un colis ou de se le faire voler, Amazon Key aide à faire face à ce problème. Il y a quatre ans, l’entreprise avait lancé ce service, qui permet de se faire livrer un colis directement chez soi, mais aussi dans sa voiture ou à son bureau. Si Key for Garage avait été déployé il y a deux ans maintenant, Amazon étend aujourd’hui ce service aux courses alimentaires. Auparavant seulement disponible aux habitants de Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, ou Seattle, ce sont désormais des milliers de villes américaines qui vont pouvoir profiter de la livraison de produits Amazon Fresh. Un choix justifié par la pandémie qui perdure et par les moyens de consommations qui évoluent.

Néanmoins, pour se faire livrer des produits d’épicerie dans son garage, le consommateur devra s’équiper d’une technologie bien spécifique. Pour fonctionner, un dispositif myQ, proposé par la marque Chamberlain sera nécessaire, ainsi que l’application Key by Amazon. Avec cela, plus besoin de se lever de son canapé ou même d’être chez soi pour recevoir ses courses.

Key for Garage permet donc de gagner du temps et d’assurer aux consommateurs que leurs produits alimentaires arriveront bien chez eux. En revanche, les services Amazon Key ont soulevé des inquiétudes quant à l’idée de laisser un étranger rentrer chez soi. Il est toujours possible d’équiper son garage d’une caméra, mais cela engendre de nouveaux frais.

Si le service s’étend aux États-Unis, il n’est pour le moment pas disponible en Europe. Le mois dernier, Amazon Fresh a fait ses débuts à Londres, alors il ne serait pas étonnant de voir Key for Garage arriver dans quelques années sur notre continent.