Le work OS, dont monday.com est un acteur incontournable évolue. La plateforme qui propose des solutions pour collaborer avec ses équipes et gérer des projets lance deux grandes nouveautés. Ce 28 avril, monday.com lance ses Solutions : une toute nouvelle offre complète d'outils de gestion du travail pré-conçus et sur mesure. Deux solutions sont proposées : l'une dédiée au marketing, la seconde à la gestion de projet. D'autres Solutions seront lancées dans les prochains mois.

Gad Amar, Directeur Conseil Entreprise chez monday.com explique "partout, les organisations numérisent leurs processus de travail afin d'en maximiser l'impact et l'efficacité, et nous croyons plus que jamais en notre vision de démocratiser les logiciels auprès du plus grand nombre, dans tous les domaines d’activité, afin que les équipes puissent créer et personnaliser les logiciels et les outils dont elles ont besoin pour prospérer." Il ajoute "le lancement de nos solutions verticalisées est la prochaine étape vers cette vision pour que les équipes puissent construire leurs flux de travail uniques à grande échelle."

Les Solutions offrent toutes un ensemble d’astuces, de flux de travail personnalisés, d'automatisations, de tableaux de bord, etc., conçus pour gérer les projets les plus simples comme les plus complexes. Ces solutions prêtes à l'emploi vont être accessibles aux équipes des grandes organisations, qui pourront les mettre en oeuvre rapidement à grande échelle et optimiser l'impact de leur travail.

Une première pour Monday.com

Dans le détail, la solution marketing relie tous les aspects du travail marketing au sein d'une seule plateforme collaborative. Cette dernière propose ainsi un espace partagé pour développer une croissance évolutive et axée sur l'impact, de la stratégie sociale à la planification du contenu. Les fonctionnalités clés sont :

des tableaux de bord clairs pour suivre les indicateurs marketing et les ICP, afin de prendre des décisions fondées

pour suivre les indicateurs marketing et les ICP, afin de prendre des décisions fondées intégrations d'applications , avec LinkedIn, Facebook Ads, Salesforce, Hubspot, Eventbrite, Adobe Creative Cloud

, avec LinkedIn, Facebook Ads, Salesforce, Hubspot, Eventbrite, Adobe Creative Cloud des modèles prêts à l'emploi , qui permettent aux organisations de normaliser les processus entre les équipes, de personnaliser les flux de travail et d'évoluer facilement

, qui permettent aux organisations de normaliser les processus entre les équipes, de personnaliser les flux de travail et d'évoluer facilement formulaires dynamiques

annotations de fichiers

diagramme de Gantt marketing avancé

gestion des ressources numériques

Un hub central pour les PMO

La solution PMO offre des fonctionnalités avancées de gestion de projet qui relient toutes les parties prenantes, les tâches et les outils dans un seul espace centralisé. Parmi les fonctionnalités clés on retrouve :

Diagramme de Gantt PMO avancé : une façon simple de planifier, de suivre et de communiquer les projets PMO, y compris les meilleures pratiques pour gérer les dépendances, les jalons, les contraintes et les ressources.

: une façon simple de planifier, de suivre et de communiquer les projets PMO, y compris les meilleures pratiques pour gérer les dépendances, les jalons, les contraintes et les ressources. Méthodologies flexibles : que les équipes utilisent les méthodes Agile, Cascade, Hybride ou un flux de travail unique, la solution PMO est adaptée pour prendre en charge tout processus de travail

: que les équipes utilisent les méthodes Agile, Cascade, Hybride ou un flux de travail unique, la solution PMO est adaptée pour prendre en charge tout processus de travail Tableaux de bord clairs

Formules d'automatisation , prêtes à l'emploi ou personnalisées, combinées à des intégrations tierces pour aider à déclencher des actions de flux de travail

, prêtes à l'emploi ou personnalisées, combinées à des intégrations tierces pour aider à déclencher des actions de flux de travail Modèles prêts à l'emploi : basés sur des workflows personnalisés pour le PMO vertical, les modèles intégrés permettent aux organisations de standardiser les processus entre les équipes

: basés sur des workflows personnalisés pour le PMO vertical, les modèles intégrés permettent aux organisations de standardiser les processus entre les équipes Flux de travail prêts à l'emploi : accès à des flux de travail de bout en bout pour l'idéation de projets et les processus d'approbation qui permettent de gagner du temps et des ressources.

: accès à des flux de travail de bout en bout pour l'idéation de projets et les processus d'approbation qui permettent de gagner du temps et des ressources. Intégration Oracle Netsuite : les équipes financières peuvent facilement se synchroniser avec une plateforme ERP et utiliser des intégrations plus approfondies avec toute la suite MS365

C'est la première fois que monday.com propose une offre complète adaptée à chaque cas d'utilisation !