La crise de la COVID-19 a renforcé l’importance des compétences digitales et a accéléré la transformation digitale dans les entreprises. Avec le télétravail, les employés se doivent de maîtriser les outils digitaux pour travailler, échanger avec leurs collaborateurs et être plus productifs.

Nombreux sont ceux à avoir des connaissances dans le digital, mais la maîtrise de compétences digitales est une autre histoire. Pour trouver un emploi, avoir des compétences en marketing et communication digitales est indispensable, surtout dans l’écosystème parisien, très connecté.

Ce jeudi 29 avril 2021 à 12h30 et durant plus d’une une heure, le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFAP et ses 5 intervenants aborderont l’importance des compétences digitales sur le marché de l’emploi parisien, à l’occasion d’une table ronde.

Pour en discuter, on retrouvera :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de L’Économie Numérique (ACSEL)

François Deltour, Président du Groupe Effinity, Président du Collectif Pour les Acteurs du Marketing Digital

Caroline Loisiel, Fondatrice de Be Birds, Conférencière, formatrice et auteure

Ivan Subileau, Sales Performance Director chez Engie, co-fondateur my B2B Social Club et alumni MBA DMD

Anna Bansard, Brand Manager chez Staycation et alumni MBA DMB

Durant cette table ronde gratuite, les cinq intervenants traiteront de sujets comme :

les tendances de la transformation digitale post-covid

les tendances du commerce et de la communication

l’écosystème digital d’Île-de-France

les soft skills incontournables à maîtriser, en plus des compétences métiers

Ce webinar est également l’occasion de profiter de retours d’expériences personnelles et professionnelles des 5 experts, ainsi que de conseils. Un moment d’échange à ne pas louper, que l’on soit étudiant, à la recherche de son premier emploi dans le digital ou installé en entreprise depuis plusieurs années.

Une formation complète pour se préparer à la réalité du marché

Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB, Anna Bansard et Ivan Subileau, anciens étudiants MBA DMB présenteront plus en détails ce master.

Le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFAP a été élu deuxième meilleur MBA et Masters E-Business du classement Eduniversal 2021. Ce dernier offre une formation complète mêlant pratique et théorie.

L’une des forces de ce master réside dans ses intervenants. Ils ne sont pas professeurs, mais tous acteurs du digital, avec chacun leur expertise dans un domaine spécifique du marketing et de la communication digitale. Les étudiants du Master MBA DMB profitent d’une vision concrète du marché de l’emploi et peuvent ainsi développer un réseau professionnel.

Le webinar organisé ce 29 avril à 12h30 est l’occasion de découvrir l’impact des softskills, en plus des compétences professionnelles, mais aussi d’obtenir un aperçu global de la formation délivrée par le MBA DMD. Pour y participer, il suffit de s'inscrire, gratuitement.