Le 26 avril, Pixel8Earth a annoncé sur son site rejoindre le groupe Snap. Le rachat de la firme de cartographie 3D pour 7,6 millions de dollars permet à Snapchat de poursuivre ses efforts dans la réalité augmentée. En effet, cette entreprise fusionne des données terrestres et aériennes en un seul modèle pour créer une carte du monde entièrement en 3D.

Pixel8Earth pour développer les projets de cartographie de Snapchat

Lancé en 2019 par Sean Gorman et Pramukta Kumar, Pixel8Earth développe une technologie spécifiquement basée sur des données de crowdsourcing, c’est-à-dire une production participative. Sur sa plateforme, l’entreprise encourage des personnes, appelées “ambassadeurs”, à utiliser leurs caméras pour enregistrer et contribuer au développement de la carte du monde en 3D.

Selon TechCrunch, Pixel8Earth aidera Snapchat à développer des outils basés sur la localisation, qui fonctionneront, comme les Local Lenses, récemment lancées à Londres, avec la réalité augmentée. Par le passé, Snapchat a fait des efforts sur son application pour construire une expérience innovante autour de la cartographie, notamment avec le développement constant de Snap Map.

Si la réalité augmentée est en expansion sur l’application, elle redouble également d’efforts pour créer des cartes plus personnalisées. Cela séduit les utilisateurs, qui sont dorénavant plus de 250 millions par mois à utiliser la Snap Map d’après la firme. “Sur les autres plateformes, tout le monde voit la même carte. Mais sur Snapchat, nous construisons la carte la plus personnalisée au monde”, a déclaré Jacob Andreou, vice-président des produits Snapchat. “Votre Snap Map reflète votre monde. Il présente les personnes, les lieux et les activités qui vous intéressent, il n’y en a pas deux qui sont identiques.”, a-t-il souligné.

Si Snapchat avait indiqué lors du Snap Partner Summit 2020 que sa priorité restait la réalité augmentée, nul doute que ses récents rachats pourraient y contribuer. Avec l’aide de StreetCred, spécialisée dans les données de localisation, Screenshop, Ariel AI, et maintenant Pixel8Earth, le réseau social pourra développer sa technologie pour améliorer la réalité augmentée, et continuer son ascension.