Au sein des entreprises, mais aussi à titre personnel ou en freelance, il est commun d’utiliser plusieurs outils pour travailler et collaborer. Un outil pour les mails, une suite bureautique, une application de messagerie pour échanger en direct avec les collaborateurs et tout un tas d’outils propres à chaque métier. Plusieurs problèmes sont alors présents : une accumulation des outils, une tarification élevée, mais aussi des usages parfois limités.

Alors que plusieurs solutions existent, c’est aujourd’hui ONLYOFFICE, une suite bureautique open source créée en Lettonie que nous présentons. ONLYOFFICE Workspace est une série d'applications web pour gérer ses équipes et collaborer efficacement sur site ou dans le cloud.

On retrouve:

une suite bureautique avec ONLYOFFICE Docs

des outils de productivité via ONLYOFFICE Groups.

une messagerie instantanée avec ONLYOFFICE Talk

une boîte de réception unifiée avec ONLYOFFICE Mail

Une même application pour collaborer sur des documents, feuilles de calcul et présentations

ONLYOFFICE est accessible facilement depuis n’importe quel appareil, car dans le cloud. Il existe des applications de bureau sous Windows, Linux et MacOS, mais aussi en version mobile pour iOS et Android. Toutes les applications sont gratuites.

Depuis plus de 10 ans maintenant, ONLYOFFICE a séduit plus de 7 millions d’utilisateurs dans le monde, dispose d’une centaine de partenaires technologiques et se positionne comme une alternative sécurisée à MS Office Online et G Suite. Utilisée dans les entreprises, les universités, la suite bureautique ONLYOFFICE Docs est 100% compatible avec les formats de Microsoft Office. L’interface est d’ailleurs assez similaire à celle de Microsoft et donc facile à prendre en main.

Une collaboration efficace entre les différents utilisateurs

Parmi les fonctionnalités phares d’ONLYOFFICE on peut citer :

le stockage de documents et fichiers média

l’édition et la coédition de documents, tableurs et présentations

la gestion de projet et la relation client

la communication entre équipe

une connexion avec Google Drive et autres services de stockage

Il est important de noter que la sécurité est l’un des éléments clés de l’outil. Les éléments sont chiffrés via un algorithme AES 256 bits.

ONLYOFFICE est un service en ligne, répondant à différents besoins. L’ensemble des fonctionnalités s'installe sur les serveurs de l’entreprise. L’outil peut d’ailleurs être testé gratuitement durant 30 jours, afin de prendre en main ce dernier et découvrir toutes les fonctionnalités.

Côté prix, plusieurs offres sont proposées en fonction des besoins :