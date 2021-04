Pour de nombreux UI designers, Figma est l'outil indispensable. Ce dernier est un outil de conception UI permettant aux équipes de collaborer, notamment sur les Design Systems. L'avantage de Figma ? Un outil en ligne, accessible simplement depuis le navigateur. Figma fait concurrence à des applications comme Sketch ou Adobe XD, en proposant une interface simplifiée, avec une automatisation de certaines tâches. Il y a quelques jours, Figma a lancé un nouveau produit en bêta: FigJam.

Le concept est très simple, FigJam propose un tableau blanc ou whiteboard en ligne pour permettre aux équipes de collaborer, faire des brainstormings, tracer des flux... L'objectif étant de permettre à tout le monde de participer et partager ses idées. Comme l'explique Emily Lin, chef de produit chez Figma, "avant de collaborer sur des designs et des prototypes, les équipes réfléchissent souvent aux problèmes des utilisateurs, explorent des idées et établissent un consensus."

Un espace pour faire naître des idées de produits



Avec le développement du travail à distance, les équipes de Figma se sont rendus compte que l'utilisation de Figma s'est développée pour les réunions d'équipe. Ils ont ainsi souhaité proposer un espace dédié, un espace intuitif, conçu pour les designers et leurs équipes. FigJam est une version allégée de Figma, plus facile à apprendre et encore plus amusante à utiliser.

En résumé, FigJam permet de créer des flows, ajouter des annotations, des lignes, des formes, faire des retours ou encore ajouter des post-its sur le tableau blanc. Des commentaires peuvent être ajoutés, ainsi que des réactions (likes et emojis animés), afin de rendre l'utilisation plus "fun" et coloré !

La fonctionnalité audio intégrée permet aux équipes de discuter en direct, sans avoir à lancer un appel vidéo.

Par rapport à d'autres outils, FigJam est gratuit, en tout cas jusqu'à la fin de l'année 2021. En 2022, une offre paynte à 8 et 15 dollars par mois et par éditeur sera disponible. Nombreux sont ceux qui rapportent que FigJam pourrait remplacer des outils comme Miro ou encore Mural ou encore Freehand. FigJam se connecte à Figma facilement.