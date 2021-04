Dans une récente étude, LinkedIn partage les grandes tendances des stratégies InMails. Une étude réalisée entre avril 2020 et février 2021 basée sur des millions de messages. Dans cette étude, le réseau social montre quelles sont les tactiques les plus efficaces pour les recruteurs et les commerciaux. Voilà un bon moyen d'optimiser vos stratégies InMails.

Quelles stratégies InMails adopter en 2021 ?

Bien que les résultats soient axés sur les messages de recrutement, comme le souligne Social Media Today, ils sont probablement pertinents pour tous les types d'InMails. L'étude permet notamment de comprendre la bonne mécanique, celle qui permet d'améliorer le taux d'ouverture des messages.

Tout d'abord, LinkedIn indique dans son rapport que les InMails courts sont nettement plus performants que les longs. On peut lire que : "le taux de réponse pour les InMails de 201 à 400 caractères est supérieur de 16% au taux moyen. Les messages courts ont plus de chances de recevoir une réponse que les InMails longs".

Seulement 10% des InMails font moins de 400 caractères... La majorité des messages font entre 400 et 1 000 caractères. Justement, c'est peut-être pour cette raison qu'ils sont si efficaces : parce qu'ils sont rares. Comme le précise LinkedIn : "c'est peut-être la raison pour laquelle les InMails courts sont si efficaces : ils se distinguent de 90% des autres messages simplement par leur brièveté. Une autre raison probable est que les candidats sont probablement occupés, et qu'il est beaucoup plus facile pour eux de lire et de répondre à un message rapide".

Le badge "Open to Work" fait son petit effet

Il y a également des jours de la semaine plus propices que d'autres pour envoyer des InMails. Sans grande surprise : "le lundi est le meilleur jour de la semaine pour envoyer un InMail". Pourtant, cela ne se joue pas à grand chose. Même l'envoi d'un InMail le vendredi ou le dimanche est efficace : ils n'obtiennent que des performances inférieures de 2% ou 3% à la moyenne.

Le samedi est le plus mauvais jour alors évitez de lancer votre campagne ce jour-là. Aussi, les InMails personnalisés ont des performances supérieures d'environ 20% à celles des InMails écrits ou envoyés en masse. Un message personnalisé sera bien plus crédible qu'un message standard issu d'un vulgaire copier-coller.

Enfin, dernier point relevé dans cette récente étude : LinkedIn constate que les membres qui utilisent le badge "Open to Work" sur leur compte ont 75% plus de chances de répondre aux messages que les autres. Encore une fois, c'est plutôt logique dans la mesure où ils sont à la recherche d'un job. Le badge "Open to Work" indique aux recruteurs que vous êtes en recherche d'emploi. Ce badge devient donc un outil précieux pour trouver de nouvelles opportunités.