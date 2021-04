Instagram est aujourd'hui une vraie place de choix pour les entreprises. Les opportunités offertes par le réseau social, tant pour la visibilité, que le e-commerce, ou encore le développement d'une communauté, sont importantes. Le contenu étant la clé d'une stratégie Instagram réussie : posts, stories, reels, IGTV, il est important d'avoir des designs de qualité pour faire la différence dans le feed des abonnés, mais aussi via la publicité.

Alors qu'il existe un grand nombre d'outils pour créer des designs, aujourd'hui c'est DesignPopo qui est mis en avant. Cet outil offre des templates personnalisables pour créer des publications de qualité sur Instagram. Créé par Titin et Putrin, deux graphistes en Indonésie, l'outil offre des assets de qualité tant pour le compte d'une entreprise que pour un profil personnel.

Des designs professionnels pour faire la différence sur Instagram

Au total 2500 assets sont proposés, entièrement personnalisables afin d'ajouter les images ou le texte correspondant au bon secteur d'activité, à un produit particulier... L'objectif des templates proposés par DesignPopo est de capter l'attention et de réduire les taux de rebond.

Pour utiliser l'outil, il suffit de se connecter, sélectionner un template et ensuite cliquer sur le lien de téléchargement, qui redirigera sur l'outil Canva. Ensuite, il est possible de modifier le template en fonction des besoins. Parmi les templates proposés, on retrouve également des carrousels. Les templates proposés peuvent être utilisés sur le web, mais aussi pour des campagnes print.

Un accès à vie est proposé à DesignPopo pour seulement 19 dollars au lieu de 399 dollars. Il est ainsi possible d'accéder à tous les templates, les éditer pour ensuite les poster sur les réseaux !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.