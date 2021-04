Il y a quelques semaines, le gouvernement français annonçait la stratégie de son nouveau plan “cyber” et avec elle son ambition de passer de 37 000 à 75 000 emplois dans la filière dans les cinq ans pour pouvoir contrer la menace cyber internationale. L’idée étant de développer une filière française de cybersécurité, une « base industrielle et technologique de cyberdéfense ».

Ainsi, la demande de compétences en cybersécurité devrait continuer de croître dans les prochaines années. Dès aujourd’hui, les entreprises se doivent d’entamer leur transformation digitale et de former leurs collaborateurs aux métiers de la data science et de la sécurisation de leurs données.

En raison des exigences techniques de ces métiers, les ingénieurs en cyber sécurité sont tenus de suivre des formations de haute qualité. Cyber University est un programme né de la rencontre entre l’un des leaders en formation de la science des données, DataScientest, et d'un spécialiste en systèmes d'information, ISE systems. Les experts de DataScientest et ISE Systems, pointures de la cybersécurité, accompagnent et conseillent les entreprises dans la cyber sécurité, la formation de leurs équipes, le management des données et leurs transformations numériques.

La formation “Analyste Sécurité SOC 2” permet à des professionnels de se former aux métiers de la cybersécurité en suivant un programme adapté aux différents secteurs et aux besoins spécifiques des entreprises pour faire face aux défis de la cybersécurité. Les cursus de Data Analyst, Data Scientist ou Data Ingénieur sont élaborés par des data scientists confirmés. Ils sont personnalisés pour répondre au mieux aux attentes des entreprises.

“La sécurité des données revêt une importance primordiale à l’ère du renforcement de la réglementation européenne en matière de protection des données et de la montée de la cybercriminalité (développement de cyberattaques massives type ransomware, fraude, etc...).” - Charles Sutton, CTO et Co-fondateur de DataScientest.

Assurer la sécurité des données

Depuis plusieurs années déjà, le nombre d’offres d’emplois en cybersécurité ne cesse d’augmenter. La demande est croissante et les entreprises s’arrachent les meilleurs professionnels possédant les compétences techniques requises pour relever les défis du cyber. Depuis le virus Stuxnet en 2010, les cyber attaques ne se sont pas raréfiées: Sony Pictures Entertainment en 2014, TV5 Monde en 2015, Renault et FEDex en 2017, HSBC en 2018, etc. Les entreprises savent que la sécurité de leurs données est menacée. Il s’agit dorénavant de former des talents capables de déjouer les attaques des pirates informatiques les plus déterminés. Avec ses 268 heures de cours donc 110 heures de travaux pratiques et ses 32 heures consacrées à des projets pratiques, la formation “Analyste Sécurité SOC 2” est l’une des plus prisées du domaine. “Un programme complet avec un très bon accompagnement, idéal pour s’insérer dans les métiers de la cybersécurité”, relève Paul D. ancien élève aujourd’hui diplômé de la formation.

DataScientest et ISE systems forment les experts de demain et pour intégrer cette classe, les prérequis sont les suivants : les apprenants doivent déjà connaître les bases en réseau et TCP/IP mais également les systèmes d’exploitation Windows et/ou UNIX/LINUX, et enfin, ils doivent posséder un Bac +2 en systèmes et réseaux ou équivalent.

“Avant de commencer cette formation, j’avais des connaissances et une culture basiques en cybercriminalité (Hacking, Phishing, Malware, Spyware, Spoofing,..). Je remercie Cyber University pour l’accompagnement fourni et qui m’a permis de monter en compétence et d’envisager des postes tel que celui d'analyste SOC.” - David B, diplômé de la formation “Analyste Sécurité SOC 2”.

En rejoignant la Cyber University, les apprenants bénéficient de l’expertise pédagogique de l’un des meilleurs cabinets de conseil en systèmes d’information, ISE Systems.

“La Cyber University s’appuie également sur une pédagogie flexible qui s’adapte à vos contraintes. Elle est fondée sur un format blended learning qui allie la souplesse de l’asynchrone et l’accompagnement des professeurs notamment lors des masterclass”. - Yoel Tordjman, CEO et Co-fondateur de DataScientest.

Plusieurs certifications sont possibles grâce à cette formation: FOR508: Advanced Incident Response, Threat Hunting, and Digital Forensics, EC-Council Computer Hacking Forensic Investigation (CHFI) et CSA (Certified SOC Analyst) et SEC 504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling. Les passerelles et débouchés vers des métiers tels que administrateur réseau/système, Architecte système/réseau, DevOps ou encore Administrateur de bases de données, sont accessibles aux élèves à la suite de la formation.

“À la fin de la formation, j’avais tout le bagage nécessaire pour entrer dans le marché de la cybersécurité. J’ai appris à maîtriser les outils incontournables : solutions SIEM, dispositifs de sécurité. C’était une formation de haute qualité qui en plus de m’avoir permis d’acquérir des compétences techniques, m’a permis de découvrir et comprendre le monde de la cybersécurité en environnement IT”. - Ahmed H.

Anticiper les cybercrises et limiter la cybercriminalité

Les missions d’un Analyste SOC 2 s’articulent autour de trois grands piliers: la surveillance et le maintien de la sécurité, la veille et l’amélioration des systèmes et la relation avec les clients. L’expert traite et analyse les incidents de sécurité détectés par le SOC. Il participe également à la gestion de la crise aux côtés du CSIRT et des analystes de niveau 3. Suite à la formation “Analyste Sécurité SOC 2”, les professionnels sont en mesure de gérer le plan d’amélioration de l’efficacité du service et des règles de détection, et participent à l’amélioration continue du service (niveau de détection, processus, procédures opérationnelles, efficacité du service, rapports sur le service). Enfin, l’analyse SOC 2 transmet au client des recommandations et solutions de contournement afin de réduire l’impact commercial.

“Cette formation “Analyste Sécurité SOC 2” m’a permise de maîtriser la gestion des cyber crises et de mieux appréhender le processus d’une attaque cyber ainsi que les différentes notions liés à la cybercriminalité.”, Salma E, élève diplômée de la Cyber University

Grâce aux cours délivrés par les experts de DataScientest et ISE Systems, les élèves se spécialisent et acquièrent les compétences fondamentales nécessaires à la compréhension

de la cybersécurité en environnement IT et industriel. Ils approfondissent également leurs connaissances des contextes juridiques et normatifs relatifs à la protection des données. Au cours de cette formation, il s’agit également d’apprendre à connaître les principaux outils et méthodes d’attaques et de détecter le processus d’une attaque. En suivant la formation “Analyste Sécurité SOC 2”, les apprenants se préparent à gérer une cybercrise et se familiarisent avec les missions et savoir-faire d’un analyste SOC. Suite à cet apprentissage théorique complet, les professionnels de DataScientest et ISE Systems proposent une mise en pratique au travers d’un projet SOC Build & Run (Installation & configuration SIEM, Connexion puits de log & surveillance des flux, Création & lancement d’attaques, Détection & Investigation, Remédiation : Création de règles).

La formation “Analyste Sécurité SOC 2” est le fruit d'une collaboration entre des pointures de la cybersécurité; DataScientest et ISE Systems. Parce que les métiers de demain se préparent aujourd’hui, les experts de la data science et de la cybersécurité s’allient et forment les analystes SOC, professionnels du renseignement cyber, qui protégeront les données des plus grandes entreprises mondiales. Tout le programme et le processus d’intégration de la formation se trouvent sur le site de la Cyber University.