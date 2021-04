D’après une rumeur rapportée jeudi par Bloomberg, Apple souhaiterait voir évoluer iMessage pour concurrencer Facebook. La firme de Cupertino serait en train de repenser son service de messagerie pour lui ajouter des fonctionnalités semblables à celles d’un réseau social sur iOS 15. Cette mise à jour sera dévoilée en juin à l’occasion de la conférence WWDC 2021.

iMessage : en route pour être un réseau social ?

Avec l’arrivée des premiers casques de réalité augmentée d’Apple qui concurrenceraient les Oculus de Facebook, c’est maintenant iMessage qui pourrait venir rivaliser avec WhatsApp. Apple prévoirait une mise à jour, permettant à un de ses services les plus populaires de prendre la route d’un réseau social. S’il n’a pas été précisé ce que seraient exactement les nouvelles fonctionnalités, il est certain que cette mise à jour aura un impact sur la concurrence.

Mark Zuckerberg avait déjà reconnu que iMessage était un exemple clé de la manière dont les deux entreprises devenaient de plus en plus des concurrents redoutables. “iMessage est un élément central de leur écosystème”, avait-il déclaré en janvier. “Il est préinstallé sur tous les iPhone, et ils le configurent avec des API privées et des autorisations, ce qui explique pourquoi iMessage est le service de messagerie le plus utilisé aux États-Unis.”

Une rumeur qui n’arrange pas les relations entre Apple et Facebook, dont la tension est montée d’un cran récemment. En effet, la firme à la pomme avait présenté l’App Tracking Transparency, une fonctionnalité d’iOS qui réduirait la capacité des applications à générer des revenus publicitaires, ne permettant plus de cibler les utilisateurs comme ils le souhaitent. Une nouvelle qui avait rendu les relations entre les deux entreprises encore plus tendues.