Un post sur Facebook, une story sur Instagram, un carrousel le soir sur Instagram, un post sur la page LinkedIn, gérer les réseaux sociaux d'une entreprise ou des réseaux sociaux à titre personnel, demande une grande organisation. Pour se faciliter la tâche, un Community Manager, un Social Media Manager ou tout simplement une agence passera par un outil de gestion des réseaux sociaux.

Social Champ est un outil qui permet de créer, publier et programmer facilement de nombreux posts afin que ces derniers soient postés au bon moment. Certaines publications peuvent même être reprogrammer sur différents réseaux sociaux. Social Champ offre un calendrier unique permettant de suivre toutes les publications prévues. L'outil fonctionne avec Facebook, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest et Twitter.

Pour une gestion des réseaux sociaux en autopilote

Grâce au calendrier tout-en-un, il est possible d'afficher, modifier, reprogrammer et supprimer les messages publiés et programmés par un simple glisser-déposer. Une fonctionnalité de programmation en lots est disponible afin de télécharger et programmer plusieurs publications en même temps pour gagner du temps !

De nouvelles publications peuvent être ajoutées à tout moment. Ces dernières peuvent être programmées à la main ou bien directement par Social Champ au moment jugé le plus adéquat. Social Champ offre une fonctionnalité de file d'attente, permettant de configurer des posts pour qu'ils soient publiés au prochain créneau horaire disponible de votre calendrier. Autre point, Social Champ permet de faire de l'evergreen content facilement, en recyclant d'anciens contenus.

Un suivi des performances quotidien

Le tableau de bord Social Champ permet de facilement obtenir les KPIs clés, comme l'engagement, l'audience... afin de suivre les résultats de chaque publication. Il est alors possible de comparer les résultats sur une base hebdomadaire et mensuelle.

Enfin, Social Champ est un outil collaboratif. La gestion des comptes peut se faire à plusieurs, sans avoir à partager les mots de passe. Des rôles peuvent être attribués : administrateur, éditeur, auteur. Lorsque des publications sont programmées par d'autres personnes, elles peuvent être acceptées ou refusées rapidement par mail.

Social Champ est un outil payant, accessible à vie pour seulement 49 dollars. L'offre à 49 dollars au lieu de 348 dollars donne accès à 2 utilisateurs, permet de connecter 25 profils sur les réseaux sociaux et programmer 1 000 posts dans la file d'attente. Pour des besoins plus importants (plus d'utilisateurs, de posts programmés...) d'autres offres sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.