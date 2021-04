Facebook a annoncé jeudi que les publicités allaient bientôt être testées dans son onglet Reels sur Instagram. Dans un premier temps, cela va être mis en place au Brésil, en Allemagne, en Australie, et en Inde, où l’application prend doucement la place de TikTok, qui est bannie. Le but est que la fonctionnalité soit plus profitable financièrement.

Les publicités dans Reels pour de nouvelles opportunités sur Instagram

Si les publicités faisaient partie du décor d’Instagram, elles n’étaient pas encore arrivées dans l’onglet Reels. Elles pourront durer jusqu’à 30 secondes, soit le temps d’une vidéo Reel. Elles ressembleront à celles des stories, c’est-à-dire en plein écran et à la verticale. En revanche, les utilisateurs pourront cette fois-ci commenter, aimer, sauvegarder, partager ou même passer ces publicités. Les intégrer à l’onglet est un "indicateur d’à quel point les circonstances sont importantes pour Reels”, a déclaré Carolyn Everson, vice-présidente Global Business Group chez Facebook, dans une interview.

Les annonceurs auront la possibilité de choisir dans quelle catégorie de vidéos ils veulent introduire leur publicité, comme celles d’animaux ou encore de fitness. Une nouveauté qui va permettre aux marques, mais aussi aux influenceurs, de ne pas seulement cibler une audience en fonction de leurs intérêts, mais directement un sujet. “C’est une grosse opportunité pour les spécialistes du marketing”, a souligné Carolyn Everson.

Si Instagram avait déjà rendu disponible le shopping sur Reels, il n’est pas surprenant de voir les publicités arriver dans l’onglet. Des publicités plus ou moins déguisées, mais qui permettront à Instagram de tirer un peu plus profit de cette fonctionnalité qui rencontre déjà un franc succès. De l’autre côté, Facebook est en train de tester les publicités dans des stickers sur Facebook Stories. Des nouveaux outils sur les deux réseaux sociaux, qui vont rendre les placements de produits un peu plus naturels, et potentiellement augmenter les ventes.