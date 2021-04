Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Corée (KU) et Sony IA, l’entreprise a annoncé le 12 avril qu’un projet avait été mené pour approfondir les connaissances sur les associations de saveurs entre des ingrédients. Cela a permis à FlavorGraph de voir le jour. Grâce à l’intelligence artificielle, cette application de cartographie des ingrédients sera utilisée pour associer des produits et ainsi offrir des saveurs innovantes.

L’association d’ingrédients au cœur de FlavorGraph

Si Sony travaillait déjà sur un projet culinaire lors de la création de Sony IA en 2019, il se concrétise petit à petit. Le partenariat entre ce département et KU a permis à trois chercheurs, Donghyeon Park, Keonwoo Kim et le professeur Jaewoo Kangissus, qui viennent de cette université, de travailler sur ce projet. Le but est de développer un modèle de deep learning qui permettra de recommander des associations d’ingrédients complémentaires et innovantes pour donner un nouveau souffle au monde culinaire.

En janvier dernier, ils avaient déjà publié leurs recherches, en collaboration avec Michael Spranger, lui-même chercheur chez Sony IA. “L’appariement d’ingrédients est un excellent défi pour les systèmes d’IA. Cela nécessite des systèmes d’IA pour construire des modèles sur la façon dont les gens associent les ingrédients des recettes ainsi que par le biais d’autres stratégies. Ce travail est une grande étape dans l’IA pour la créativité au sein de notre projet de gastronomie.”, avait-il déclaré.

Ce partenariat a permis de comprendre que les chefs combinent des ingrédients par intuition, plutôt que par connaissances scientifiques. Si l’association du fromage et de la tomate est classique, c’est parce que ces ingrédients partagent des molécules de saveurs dominantes. Ces dernières fonctionnent en général très bien ensemble. Par ailleurs, l’association d’aliments qui se combinent bien, mais qui ont des compositions différentes, est également possible malgré tout. Ainsi, l’équipe de recherche a tenté de comprendre pourquoi ces deux schémas étaient possibles.

Sony IA et KU ont analysé les informations moléculaires des ingrédients, et la manière dont ils ont l’habitude d’être utilisés dans les recettes. La base de données FlavorGraph a été créée, avec des saveurs différentes comme l’amertume, le fruité ou le sucré. L’application est basée sur les données de 1561 molécules d’arôme, et près d’un million de recettes provenant du monde entier. FlavorGraph se concentre donc sur les relations entre les produits alimentaires de ces recettes, analyse comment les chefs ont mis en commun certains ingrédients d’un plat et associent ces informations à celles connues sur les aliments et les molécules concordantes.

Cette déduction amène au graphique ci-dessus. À gauche sont présentés les profils gustatifs, au milieu les molécules d’arômes puis à droite les aliments. Chaque ligne permet de comprendre les combinaisons d'ingrédients possibles. Les lignes noires représentent les associations de saveurs connues et conseillées, les bleues celles inconnues mais conseillées et les rouges celles déconseillées malgré la présence de la molécule d’arôme dans un des deux aliments. Certaines associations paraissent évidentes, comme la glace et le cookie, mais d’autres un peu moins, tel que le vin blanc et la soupe aux champignons de la marque Campbell’s. Ainsi, l’intelligence artificielle entre petit à petit dans le domaine culinaire. C’est notamment le MIT qui avait développé une IA capable d’optimiser les saveurs du basilic.

À son tour, Sony fait un pas de plus avec l’IA, dont la mise en œuvre s’est intensifiée pendant la pandémie. Ce nouveau virage permettrait non seulement de créer des associations d’ingrédients inédites pour découvrir de nouvelles saveurs, mais également de révolutionner notre manière de manger. Un investissement nécessaire pour Sony, qui lui permettrait d’être présent dans encore plus de secteurs.