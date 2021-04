C'est certainement la mise à jour la plus redoutée et en même temps la plus attendue de l'histoire d'iOS. Apple a prévu un changement majeur pour iOS 14.5 : l'App Tracking Transparency, et c'est pour très bientôt selon CNBC. Les mobinautes pourront désormais choisir de donner un accès ou non à leur IDFA (Identifier for Advertisers). Cet identifiant permet aux applications de cibler les utilisateurs pour leur envoyer la bonne publicité, au bon moment. Un changement de paradigme total.

Les applications doivent se préparer à l'arrivée de la mise à jour iOS 14.5

Le 20 avril, à l'occasion d'une keynote pour présenter le nouvel iMac M1 et la TV 4K, Apple a glissé un mot sur l'arrivée très prochaine de la mise à jour iOS 14.5. Si nous en entendons beaucoup parler, c'est parce que Mark Zuckerberg a décidé de mener un véritable combat contre Apple à propos du fameux App Tracking Transparency. La position de la firme de Cupertino en défenseur des données personnelles agace Facebook qui estime que ce positionnement est hypocrite. Pour le géant des réseaux sociaux, tout cela ne servirait finalement qu'à embellir l'image de la firme à la pomme afin de noyer la concurrence.

Facebook aurait même attaqué Apple pour pratiques anticoncurrentielles. Au cœur du débat : la nouvelle politique de protection des données personnelles d'Apple avec l'annonce de l'App Tracking Transparency, évidemment. Tim Cook promet que cet outil va offrir une meilleure protection des données à ses utilisateurs. Pourtant, de nombreux opposants à ce projet estiment que cela va obliger les développeurs à proposer des abonnements payants et à intégrer davantage de paiements in-app, ce qui serait finalement profitable à Apple puisque, rappelons-le, l'App Store s'octroie des commissions allant de 15 à 30% sur ces transactions...

L'App Tracking Transparency sera fonctionnel le 26 avril

Parmi les réfractaires, nous retrouvons également France Digitale. L'association française qui représente plus de 1 800 startups, reproche à la marque à la pomme son ciblage publicitaire au sein de ses applications natives. Cela ne passe pas, surtout dans ce contexte où Apple s'apprête à déployer la mise à jour iOS 14.5 avec l’App Tracking Transparency. La crainte des développeurs et des applications est que cette modification réduise drastiquement l'efficacité et la rentabilité des publicités ciblées et qu'elle risque d'ébranler le secteur de la publicité en ligne.

Pour inciter tous les développeurs à jouer le jeu, Apple a même déclaré que les applications qui ne respecteront pas cette nouvelle politique pourraient être temporairement supprimées de l'App Store. Contrairement à Facebook, Twitter ne s'inquiète pas cette nouvelle mise à jour. À partir du 26 avril, les applications doivent être prêtes à répondre aux critères de l'App Tracking Transparency. Quelques autres nouveautés feront leur apparition avec cette nouvelle mise à jour : une fonctionnalité de déverrouillage de l'iPhone en portant un masque ou encore des nouvelles voix pour Siri.