Durant cette période difficile, Google a décidé de détendre l’atmosphère en vous permettant de faire venir 14 personnages issus de la pop culture japonaise directement chez vous grâce à la magie de la réalité augmentée. Dans un billet de blog publié le 20 avril dernier, la firme de Mountain View explique :

« La culture japonaise de l'anime et des jeux vidéo est apparue entre les années 1950 et 1980, avec l'essor des mangas, des salles de jeux et des téléviseurs et consoles de salon. Mais ce n'était pas seulement un phénomène japonais. Les personnages les plus emblématiques ont frappé l'imagination des gens dans le monde entier, et ils sont encore extrêmement populaires aujourd'hui ».

Pour rendre hommage à tout cet univers qui fait rêver des millions de personnes à travers le monde, Google permet donc de les faire apparaître en réalité augmentée. Les personnages concernés sont issus de différents supports emblématiques du Japon, allant des jeux vidéo, aux animes et aux mangas. On retrouve ainsi Pac-Man, Hello Kitty, Gomora, Evangelion, Gundam ou encore Ultraman.

Voici comment s’y prendre :

Pour les détenteurs d’un smartphone Android, il faut que votre téléphone soit équipé d’Android 7 ou plus. Il suffit de rechercher l’un des 14 personnages sur l’application Google, puis de cliquer sur « voir en 3D ». Seuls les smartphones supportant ARCore vous permettront ensuite de le visualiser en réalité augmentée.

Pour ceux qui possèdent un iPhone, l’appareil doit tourner sous iOS 11 ou plus. Il faut rechercher l’un des personnages dans l’application Google, pour ensuite cliquer sur « voir en 3D » puis « visualiser chez vous ».

Hello Kitty vous délivrera alors un message tandis que vous aurez droit au son rétro de Pac-Man. Google explique qu’il est possible d’enregistrer une vidéo puis de la partager sur les réseaux sociaux. Enfin, la firme de Mountain View a profité de cette fonctionnalité ludique pour révéler des anecdotes surprenantes sur les recherches Google concernant les personnages issus de la pop culture nippone. On apprend ainsi que Pac-Man est, de loin, l'icône animée la plus en vogue sur le Search devant Hello Kitty, et que le pays où il est le plus recherché est le Pérou.