Se rendre sur un site internet sur smartphone et voir des images en plein écran, des pages qui mettent beaucoup (trop) de temps à charger, sont certains des éléments qui donnent envie aux visiteurs de cliquer sur fermer. Un site avec beaucoup d'images peut obtenir des temps de chargement très longs et pourtant avec quelques outils, il est possible d'optimiser ces derniers !

WP Compress garantit des temps de chargement plus rapides, une réduction du taux de rebond et une expérience utilisateur sur un site intuitif grâce à une optimisation des images localement et en temps réel ! Cet outil se présente comme une alternative à Smush, EWWW ou encore Gumlet et s'avère pratique pour les agences et les personnes possédant un site internet.

Obtenir des temps de chargement plus rapides et une meilleure expérience utilisateur

L'outil fonctionne sur n'importe quel site (WordPress ou non). Pour utiliser WP Compress il faut dans un premier temps récupérer une clé API et l'entrer. À partir de là, le tableau de bord se met à jour et les données en temps réel s'affichent en fonction des utilisateurs qui visitent le site. Différents paramètres peuvent alors être modifiés, afin d'obtenir des temps de chargement plus rapides.

Deux options d'optimisation sont proposées : l'optimisation locale pour économiser de l'espace de stockage et réduire la taille des pages, ainsi que l'optimisation en temps réel. La bascule entre les deux modes peut se faire à tout moment.

Avec WP Compress, les images et les scripts peuvent être optimisés automatiquement en temps réel en fonction du visiteur entrant, de l'appareil, du navigateur, de la résolution d'écran, de l'emplacement sur la page et de la géolocalisation de ce dernier. Les médias seront chargés à partir du serveur le plus proche du visiteur entrant via leur CDN multicouche à haut débit.

WP Compress est un outil payant accessible à vie, avec plusieurs offres. Pour 39 dollars au lieu de 228 dollars, il est possible de bénéficier de 250 000 crédits par mois et d'utiliser l'outil sur un nombre illimité de site Pour 89 dollars, c'est 1 million de crédits qui sont proposés et un nombre illimité de CNAME.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.