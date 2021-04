Après des années de vache maigre avec le vieillissant Internet Explorer puis la première version d'Edge, Microsoft a renoué avec le succès en passant (courant 2019) son navigateur sous Chromium : la même base open source que Google Chrome. Comme le précise 9to5Google, ce changement d'orientation logicielle aura permis à la nouvelle version d'Edge de se positionner assez rapidement en tant que navigateur numéro 2 du marché derrière l'indéboulonnable Google Chrome. Une remontée impressionnante dans les « Charts » qui est aussi due à deux facteurs : l'implémentation par défaut d'Edge Chromium sur Windows 10 (et ce depuis environ un an), et l'ajout régulier par Microsoft de nouvelles optimisations et fonctionnalités sur Edge. Après l'introduction il y a quelques semaines des onglets verticaux, c'est aujourd'hui un nouveau mode plus économie en énergie qui s'apprête à débouler sur le navigateur.

Un mode performance pour moins solliciter le processeur, la RAM... et la batterie

Sur Windows 10, et d'abord via Edge Canary (pré-version du navigateur accessible à un nombre plus restreint d'utilisateurs), Microsoft déploie en effet un mode performances qui aura pour objectif de d'optimiser l'utilisation du processeur (CPU) et de la mémoire vive (RAM) lorsque Edge est lancé. Pour parvenir à moins (et mieux) utiliser ces deux composants, ce nouveau mode se basera sur vos habitudes de navigation. Au bout du compte, l'activation de cette nouveauté devrait permettre de limiter l'impact d'Edge sur la batterie et d'améliorer légèrement l'autonomie de votre PC portable.

Dans les réglages d'Edge Canary, Microsoft décrit ce nouveau mode performances en ces termes : « Le mode Performance vous aide à optimiser la vitesse, la réactivité, la mémoire, le processeur et l'utilisation de la batterie. Les améliorations de performances peuvent varier en fonction de vos spécifications individuelles et de vos habitudes de navigation », lit-on.

Microsoft explique en outre que ce mode aura aussi pour effet de mettre en veille au bout de 5 minutes les onglets laissés ouverts sans être utilisés activement lors de la navigation. Le mode performance sera accessible avec Edge 91.0.856.0, sous l'onglet Système des réglages. Il devrait être déployé à grande échelle prochainement, probablement d'ici quelques semaines.