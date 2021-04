Le 19 avril, c’est dans un tweet d’Alessandro Paluzzi, développeur mobile et ingénieur, qu’on apprend que de nouveaux stickers sont en cours de création pour les stories d’Instagram. L’un permettrait aux utilisateurs d’ajouter des liens à leurs stories, tandis que l’autre offrirait la possibilité de mentionner des personnes influentes pour qu’elles puissent potentiellement répondre.

Un nouveau sticker pour simplifier l’ajout de liens dans les stories

S’il sera bientôt possible de programmer des stories aussi bien sur Facebook que sur Instagram, de nouveaux stickers pourraient les agrémenter. Alessandro Paluzzi a partagé sa découverte, et explique que le premier sticker fonctionnerait de la même manière que l’icône “lien”, qui existe déjà pour les comptes avec plus de 10 000 abonnés. Grâce à cette icône, qu’on peut voir ci-dessous, ils peuvent ajouter un lien dans une story, qui peut être découvert par les abonnés en faisant un “swipe up”

At the moment it works the same way as this button pic.twitter.com/oLtEndU8WB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 19, 2021

Ajouter ce sticker offrirait plus d'options de présentations aux comptes ayant plus de 10 000 abonnés. La possibilité de construire des visuels qui attirent l'œil autour de ce bouton est évoquée. Cela permettrait de mieux mettre en évidence les liens, et de générer du trafic vers ces derniers. Si cette fonctionnalité est très attendue par les utilisateurs d’Instagram, il n’est pas encore sûr qu’elle soit ouverte à tous les comptes.

“Super Mention” pour se rapprocher des utilisateurs influents

Le développeur a également découvert le sticker “Super Mention”, accompagné d’une icône ressemblant à une étiquette d’achat. S’il existe déjà les “fan badges”, qui permettent aux fans d’acheter des badges qui s’affichent à côté de leurs commentaires lors d’un live sur l’application et d’être mis en avant, les Super Mention pourraient avoir un but similaire. Cette fonctionnalité payante aiderait les utilisateurs à s’assurer que leurs mentions soient vues par des comptes ayant une influence importante.

Si aucune annonce officielle n’a été faite, le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a sous-entendu à Alessandro Paluzzi, sur un ton humoristique, que la fonctionnalité pourrait bel et bien arriver bientôt. Les deux options pourraient être utiles pour se rapprocher des utilisateurs importants, mais également pour les influenceurs émergents et les petites marques en développement.