Après une première apparition l'année dernière pour les comptes personnels, Google vient d’officialiser l'accès rapide à Maps dans le panneau latéral de l'agenda au sein de Google Workspace. Google Workspace est le nouveau nom donné à G Suite, l'offre bureautique destinée aux professionnels. Une fonctionnalité particulièrement utile pour celles et ceux qui doivent jongler entre plusieurs rendez-vous.

Les campagnes de vaccination dans le monde s’accélèrent et il semblerait que Google y entrevoit la reprise des réunions en présentiel avec son nouveau widget permettant d’afficher le lieu d’un rendez-vous au sein de son agenda dans Workspace. L’outil disponible au sein du panneau latéral permet ainsi de rechercher des lieux lors de la création ou de la visualisation d'un évènement sans avoir à ouvrir de nouveaux onglets sur son navigateur. Une intégration donc très utile pour ajouter des trajets à son agenda et être sûr d’arriver à l’heure à un rendez-vous et savoir quand le quitter.

Le widget qui reprend les fonctionnalités basiques du site internet permet ainsi de visualiser de nombreuses informations très utiles pour la planification d’un rendez-vous comme le temps de trajet, les prévisions de trafic et de transit, les heures d’ouverture, les avis d’un établissement ou bien encore la sauvegarde en favori ou l’envoi d’une adresse. Le déploiement aura lieu progressivement au cours des deux prochaines semaines pour les entreprises utilisant les mises à jour rapides. Pour les entreprises plus prudentes, celles-ci bénéficieront de cette fonctionnalité dans les 15 jours à compter du 3 mai.

Avec cette nouvelle intégration salutaire pour les personnes qui doivent se rendre à de nombreux évènements, Google montre encore une fois à quel point elle sait se montrer indispensable dans le quotidien de beaucoup d'utilisateurs. Une fonctionnalité qui nous verrouille tout de même un peu plus au sein de ses logiciels...