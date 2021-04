Il y a quelques semaines, nous vous rapportions que Discord et Microsoft étaient en pourparlers pour un possible rachat d’un montant de 10 milliards de dollars, ils étaient même en passe de trouver un accord pour finaliser la transaction pas plus tard qu’au mois d’avril. Le Wall Street Journal rapporte néanmoins que l’acquisition n’aura pas lieu, Discord ayant refusé une offre de 12 milliards de dollars de la part de la firme de Redmond.

Discord est en pleine ascension

La plateforme, dont le siège social se trouve à San Francisco, aurait finalement décidé de continuer à évoluer de manière indépendante pour le moment, dans l’optique de réaliser, à terme, une introduction en bourse. Il n’est toutefois pas impossible que les discussions reprennent à l’avenir. Pour rappel, après spéculations, Discord a été valorisée à 7 milliards de dollars en décembre 2020, soit 3,5 milliards de plus qu’en juillet de la même année.

L’application, qui permet aux gamers de communiquer via chat, salon audio et vidéo, a largement profité de la pandémie de Covid-19. Son utilisation s’est ainsi étendue à de nombreux domaines, aussi bien pour les professionnels, que pour les particuliers souhaitant échanger avec leurs proches. Bien qu’elle ne soit, pour l’heure, pas encore profitable, l’entreprise a généré 130 millions de dollars de revenus en 2020, contre 45 millions en 2019.

Microsoft tente d’étoffer son offre

Ce rachat aurait permis à Microsoft d’étendre sa présence dans le secteur des applications sociales et de repartir de l’avant suite à l’abandon de Mixer. Outre LinkedIn, la firme pêche en effet dans ce domaine par rapport à ses concurrents… et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Après avoir tenté de faire l’acquisition du géant chinois TikTok, elle s’est également intéressée à Pinterest, en vain.

Surtout, Discord aurait largement profité à la branche gaming de Microsoft, notamment en lui permettant d’étoffer son offre avec la Xbox. Car si la firme de Redmond possède Skype, Discord est, de loin, la plateforme privilégiée par de nombreux amateurs de jeux vidéo.

En plus de Microsoft, Discord a également été approché par Twitter, mais aussi par Amazon ou encore Epic Games par le passé, note Bloomberg.