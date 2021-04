Fin janvier 2021, Google finalisait l'acquisition de Fitbit. Un investissement estimé à environ deux milliards de dollars. Aujourd'hui, la marque vient de dévoiler une nouvelle montre connectée : la Fitbit Luxe. Un produit conçu pour apporter à ses utilisateurs une "approche holistique de la santé". Pas de doute, Google cherche clairement à concurrencer l'Apple Watch avec ce nouveau modèle.

La Fitbit Luxe : nouvelle concurrente d'Apple Watch ?

Comme on peut le lire sur le blog de Google, la Fitbit Luxe est : "un véritable tracker de bien-être conçu pour vous aider à adopter une approche plus globale de votre santé, tout en restant à la pointe de la mode. La Fitbit Luxe offre la motivation et le soutien nécessaires pour vous aider à prendre votre santé en main, grâce à des fonctions allant de votre score de gestion du stress au suivi du sommeil, en passant par les minutes de zone active".

Vous reconnaissez certaines fonctionnalité de l'Apple Watch ? C'est normal. La Fitbit Luxe est certainement la montre connectée la plus élégante jamais dévoilée par la marque. Comme son nom l'indique, Google a voulu jouer sur les codes de la mode actuelle pour proposer un produit fin, esthétique et dans l'ère du temps. Grosse différence avec l'Apple Watch : son prix. Elle est disponible en précommande à partir de 149,99 euros. Vous pourrez choisir parmi de nombreux bracelets conçus dans des matériaux hauts de gamme, allant du silicone au tour de poignet en cuir, jusqu’à l’acier inoxydable.

Un concentré de technologies pour 149,99 euros

Les technologies qui se trouvent dans le boîtier sont intéressantes. Google promet par exemple une autonomie de 5 jours complets avec la Fitbit Luxe. Parmi les fonctionnalités phares, nous retrouvons plusieurs outils de gestion du stress. Vous pouvez notamment obtenir un score quotidien pour comprendre comment votre corps réagi à votre activité physique, au sommeil ou à d'autres événements qui pourraient vous provoquer du stress. Comme sur l'Apple Watch, on retrouve des exercices de respiration ou de yoga pour mieux gérer le stress.

La fréquence cardiaque est également accessible depuis cette nouvelle montre connectée, grâce à la technologie PurePulse de Fitbit. Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a l’outil Minutes en Zone Active. Un moyen de déterminer avec précision la fréquence d’activité physique du porteur de la montre connectée, tout en proposant de nouveaux objectifs hebdomadaires pour contribuer à améliorer sa forme physique. Une fonctionnalité assez proche de l'application Activité d'Apple. Google propose à ses clients de souscrire à un abonnement premium pour bénéficier de plus de fonctionnalités, comme des séances de fitness par exemple.