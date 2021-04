La pandémie mondiale que nous traversons depuis plus d’un an a déjà fortement impacté les entreprises, transformant les besoins, les comportements et les enjeux des clients mais également des collaborateurs. Plus que jamais, les entreprises se doivent de migrer vers le numérique et cette dernière année a permis d’encourager et accélérer leur transformation digitale. Le marketing digital est sans aucun doute le meilleur allié des entreprises en temps de crise. Pour traverser au mieux ces périodes d’incertitude, voire d’en sortir renforcés, il s’agit de miser sur l’humain. Les compétences en marketing et communication digitales sont cruciales pour les entreprises, constamment à la recherche de nouveaux talents spécialisés dans le numérique. Les jeunes diplômés ou professionnels en reconversion sont à la recherche des meilleures formations pour se préparer aux challenges de la transformation digitale de leur (futur) employeur. Quelles sont les compétences techniques et humaines nécessaires pour devenir un talent du marketing digital de demain ? L’EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication, répond à toutes ces questions dans un webinar consacré aux compétences digitales en Marketing/Com, les nouvelles clés de l’employabilité.

Cette conférence, accessible gratuitement à tous, sera animée par les experts de l’EFAP : Vincent MONTET, Fondateur-Directeur des MBADMB et Vice-Président de l’ACSEL (Association de l'Economie numérique), Marina DROCOURT, Consultante senior dans la transformation digitale et la gestion du changement, Valérie LE GOC, Alumni du MBADMB Bordeaux 2019, aujourd'hui Marketing Manager de la start-up bordelaise Synapse Medicine, Justyne DESSAINT, Alumni du MBADMB Bordeaux 2016, aujourd’hui freelance à Bordeaux pour conseiller et mettre en œuvre des stratégies digitales et social media, Laurent-Pierre GILLIARD, Directeur Prospective et Communication d’UNITEC en Nouvelle Aquitaine. Ils présenteront les tendances de la transformation digitale, les qualités essentielles pour devenir un professionnel du marketing et de la communication digitale, et expliqueront en quoi l’écosystème bordelais présente un environnement favorable à ces nouveaux talents.

Les experts d’aujourd’hui forment les talents de demain

Lors de cette conférence en ligne, les intervenants de l’EFAP, tous des experts du numérique, présenteront notamment le MBA spécialisé en marketing digital, classé n°2 des meilleurs masters et MBA e-business de France par Eduniversal et délivre un titre RNCP (Niv 7). L’école propose à ses étudiants bordelais un programme d’excellence concentré sur six mois. Délivrée par des professionnels du digital, cette formation apporte aux apprenants un ensemble varié de compétences liées à la révolution des métiers du marketing et de la communication. La pédagogie du MBA présentée lors de ce webinar se base sur l’équilibre entre la théorie et la pratique, avec une connexion constante à la réalité du monde professionnel et des métiers du digital. Les cours sont assurés par des experts de l’écosystème digital formant, avec les étudiants, une communauté de spécialistes du numérique à Bordeaux. Ces intervenants sont issus de start-ups, de grands groupes ou de cabinets de conseil. L’école est également partenaires d’entreprises telles que Microsoft et d’associations interprofessionnelles comme l’ACSEL ou le SNCD. L’objectif principal de la formation est de doter les apprenants d’un bagage solide et pluriel de connaissances sur le digital, pour les aider à en faire une clé de succès, quel que soit leur futur métier ou secteur. Lors de cette conférence en ligne, les experts de l’EFAP présenteront en détail les bonnes pratiques en matière de formation aux métiers du marketing/communication digital.

L'écosystème digital en Nouvelle Aquitaine

La crise sanitaire aura eu comme effet l’accélération considérable du digital au sein des entreprises. Le webinar du MBADMB reviendra en détail sur le passage de la “nouvelle économie” à la “next economy” et présentera l'écosystème digital en Nouvelle Aquitaine en s’interrogeant tout particulièrement sur les start-up bordelaises. Cette conférence gratuite proposera également un grand nombre de témoignages et retours d'expériences de professionnels du numérique, passés par le MBA spécialisé en marketing digital de l’EFAP. Les experts mettront en évidence les compétences “hardskills” et “softskills” indispensables au milieu du digital en Marketing/com. Ils évoqueront également la question stratégique de l’employabilité en Nouvelle Aquitaine. Au travers de sa formation, l’EFAP Bordeaux a développé des relations privilégiées avec les acteurs clés du territoire pour enseigner et proposer différentes expériences pédagogiques à ses élèves.

Deuxième meilleur MBA et Masters E-Business du classement Eduniversal 2020, le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFAP est la formation de référence du marketing et de la communication digitale et de la transformation numérique des entreprises en France. Pour plus d'informations concernant l’expertise de l’EFAP Bordeaux et pour tout savoir sur le lien entre communication, Marketing digital et employabilité en Nouvelle Aquitaine, assistez au webinar en ligne le 22 avril à 18h30.