Pour envoyer des fichiers, chacun à sa préférence. Airdrop, Bluetooth, mail, application de messagerie, les possibilités sont nombreuses. Nombreux sont ceux à préférer des solutions sécurisées et rapides, à l'image de WeTransfer ou Smash par exemple. Aujourd'hui, c'est une alternative à cette solution que l'on propose !

Wormhole est le "moyen le plus rapide d'envoyer des fichiers". Cet outil permet de partager des fichiers en seulement 2 secondes, avec un cryptage de bout à bout et un lien qui expire automatiquement. Après plus de deux mois à travailler sur le projet, Feross Aboukhadijeh dévoile enfin son projet. Une application pour Mac est également disponible.

Un outil rapide pour l'envoi de fichiers

Concrètement une fois sur Wormhole, il suffit d'ajouter un fichier en drag&drop ou bien de le sélectionner. Ce dernier doit être inférieur à 10GB. Deux secondes plus tard, un lien est généré pour partager le fichier ou dossier, par mail, SMS, bref n'importe où, où l'on peut ajouter un lien. À noter, il n'est pas nécessaire d'attendre que le ou les fichiers soient téléchargés sur le cloud, avant d'envoyer le lien au destinataire. Le téléchargement est disponible durant 24 heures, ensuite le fichier expire.

Pour l'envoi de fichiers beaucoup plus volumineux et une durée de vie prolongée des fichiers, une version Pro est prévue !

Avec Wormhole "l'objectif numéro 1 était la vitesse - vous devriez pouvoir obtenir un lien à envoyer en moins de 2 secondes. Tout est crypté de bout en bout et le serveur ne sait jamais rien de vos fichier", explique Feross.

On apprécie l'animation au moment de l'upload et l'UI générale du site !