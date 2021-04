Au début du mois, Clubhouse annonçait le lancement des paiements en direct pour une poignée de créateurs, jurant dans le même temps que cette fonctionnalité s'étendrait rapidement à davantage d'usagers. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, ce sont déjà plus de 66 000 créateurs de l'application qui peuvent recevoir de l'argent de la part de leurs abonnés, rapportent nos confrères de TechCrunch.

Comment fonctionnent les paiements en direct sur Clubhouse ?

Sur Clubhouse, les paiements en direct sont le premier outil mis à disposition des créateurs pour leur permettre de tirer des revenus de leurs contenus. En effet, grâce à cette fonctionnalité, les auditeurs peuvent faire des dons financiers directement à leurs créateurs préférés afin de soutenir leur activité. Notons d'ailleurs que 100% de ces dons sont reversés entièrement aux créateurs. Clubhouse n'en tire aucun bénéfice, et les frais liés aux transactions sont imputés aux donateurs, avant d'être transférés à Stripe, l'outil de paiement utilisé dans le cadre de ce programme.

Pour faire un don sur Clubhouse, voici la marche à suivre. Rendez-vous sur le profil du créateur que vous souhaitez soutenir, puis cliquez sur le bouton "Send Money". Une nouvelle interface apparaîtra avec des différentes suggestions : 5 dollars, 10 dollars ou 20 dollars. Choisissez parmi les montants présentés ou cliquez sur "Other" pour renseigner un montant personnalisé. Une fois ces étapes franchies, vous pourrez indiquer les informations de votre carte bancaire, et confirmer votre paiement. Dès lors, votre don sera reversé au créateur choisi.

Dès le lancement des paiements en direct, tous les auditeurs pouvaient faire des dons. En revanche, tous les créateurs ne pouvaient pas en recevoir ; seule une poignée de chanceux avaient alors accès à la fonctionnalité. En seulement 10 jours, les choses ont néanmoins bien avancé puisque ce sont plus désormais plus de 66 000 créateurs qui peuvent en profiter, a annoncé Paul Davison, co-fondateur de l'application.

Un déploiement à vitesse grand V

Ce n'est pas anodin si Clubhouse met autant d'efforts à déployer rapidement ce système de dons. L'application fait aujourd'hui face à une concurrence féroce : Twitter a commencé à déployer Spaces, une fonctionnalité concurrente, et Facebook travaille également à développer une solution similaire. Même LinkedIn et Discord cherchent à tirer parti de cette nouvelle tendance.

Malgré ses plus de 10 millions de téléchargements à travers le monde qui font de lui un succès incontestable, Clubhouse sait qu'il souffre d'un certain retard, et notamment parce que son application n'est toujours pas disponible sur Android. Alors, face à de tels concurrents, la monétisation de ses créateurs semble être le meilleur moyen de les garder sur sa plateforme.

Les paiements en direct ne sont toutefois qu'un premier pas. L'application serait déjà en train de réfléchir à d'autres solutions, telles que les abonnements payants pour les créateurs, ainsi que la mise en place d'événements payants, ainsi que des offres pour les marques. Un programme chargé mais nécessaire si l'entreprise souhaite faire sa place dans l'univers impitoyable des réseaux sociaux.