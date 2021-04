Depuis quelques années, les véhicules électriques grappillent peu à peu des parts sur le marché de l’automobile. Afin d’adapter le territoire français à ces nouveaux véhicules, les députés de l’Assemblée nationale viennent de voter en faveur d’un amendement obligeant les parkings publics à s’équiper de bornes de recharge.

Aujourd’hui, le réseau de bornes de recharge en France est encore peu développé. De nombreux particuliers peinent encore à trouver facilement un dispositif fonctionnel à proximité de leur zone de déplacement.

Pour accélérer le pas, le ministère de la Transition écologique avait dévoilé en partenariat avec l’Avere-France un plan de déploiement permettant d’atteindre les 100 000 bornes de recharge d’ici la fin de l’année 2021. On avait également appris l’implication de plusieurs entreprises dans le projet (E.Leclerc, LIDL, Système U, Green Yellow, la Métropole du Grand Paris, la FNCCR, ainsi que TotalL, IZIVIA, ENGIE et ENEDIS), mais aussi une augmentation des aides financières, une enveloppe de 100 millions d’euros pour déployer des bornes de recharge rapide sur les autoroutes ou encore la remise à niveau d’une partie du réseau déjà installée sur le territoire.

Le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques va aussi prendre un nouveau tournant suite à l’adoption d’un nouvel amendement par les députés de l’Assemblée nationale. Proposé par le député Jean-Marc Zulesi, le texte explique que les parkings publics devront disposer d’une borne de recharge par tranche de 20 places de stationnement.

« Les parcs de stationnement gérés en délégation de service public ou via un marché public de plus de vingt emplacements disposent, au renouvellement de la délégation ou du marché, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite », souligne ainsi l’amendement.