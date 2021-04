De nos jours, il est commun de marcher dans la rue en ayant les yeux rivés sur les écrans de nos smartphones. Un phénomène propre au 21e siècle qui n'est pas exempt de tout danger, bien au contraire. En ayant la tête baissée et leur attention complètement accaparée par les informations qui défilent sous leurs yeux, les piétons sont beaucoup moins attentifs aux potentiels dangers qui les entourent. Dans le meilleur des cas, ils risquent de se cogner à un poteau. Dans le pire, ils peuvent se faire renverser par une voiture. C'est pour éviter ces scénarios que Google a développé une nouvelle fonctionnalité baptisée Heads Up.

C'est au sein de l'application Digital Wellbeing Android (Bien-être numérique en Français) que prendra place la fonctionnalité Heads Up. Son fonctionnement est simple comme bonjour : lorsque l'application détecte que son utilisateur marche dans la rue en utilisant son smartphone, elle lui envoie une alerte (ou plusieurs de façon espacée) l'encourageant à lever la tête et à prêter attention à ce qui se trouve autour de lui. Parmi les notifications qui pourront être envoyées, nous retrouvons les phrases suivantes : "Regardez où vous marchez", "Levez les yeux au ciel", ou encore "Soyez vigilant".

Notons que grâce à la géolocalisation, l'application de Google sera en mesure d'identifier lorsqu'un utilisateur se trouve à son domicile. Elle mettra ainsi les notifications de Heads Up en pause lorsque ce sera le cas.

Digital Wellbeing add "Heads Up", a feature that warns you to stop using your phone while you're walking. @xdadevelopers @thetymonbay @XDA_Forum_Admin @thetymonbay pic.twitter.com/5pEEgwuTMp

— Jay Prakash Kamat (@jay__kamat) April 11, 2021