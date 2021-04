Depuis 2019, il était possible de sélectionner un texte d’une image provenant de l’application Google Photos et de le copier dans une autre application, ou dans un message. Cette fonctionnalité va bientôt être disponible sur le web, rapporte 9to5Google. L’outil, qui se base sur la reconnaissance optique de caractères (ROC) avait d’abord été déployé sur les appareils Android et iOS. Son arrivée sur ordinateur pourrait faciliter son utilisation.

Google Lens arrive sur ordinateur

À la base une simple application mobile, Google déploie désormais une première fonctionnalité de Google Lens sur ordinateur. Il était déjà possible d’exporter du texte d’un téléphone vers un ordinateur via un compte Google. Néanmoins, l’arrivée du programme de reconnaissance d’image directement sur le web va rendre le processus plus rapide. Capture d’écrans, documents enregistrés dans le cloud… Cela va améliorer l’expérience utilisateur, mais surtout la faciliter.

Pour utiliser cette fonctionnalité en ligne, il suffit de sélectionner les mots à partir d’une image dans Google Photos, puis d’appuyer sur “Copier le texte de l’image”. Bien qu’il soit possible de faire des recherches à partir de cela, la traduction n’est pas encore disponible. Même si Google Lens a beaucoup plus de fonctionnalités sur smartphone, son arrivée sur d’autres appareils va rendre la numérisation de documents beaucoup plus simple.

Si cette fonctionnalité voit le jour sur Google Photos, un fonctionnement similaire existe déjà sur Google Drive. Un programme interne est en mesure de lire les documents numérisés, qu’il s’agisse d’images ou de PDF. Grâce à cela, un utilisateur est mesure d’effectuer des recherches dans le menu de Google Drive pour retrouver facilement certains documents.