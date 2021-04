Six mois après une levée de fonds de 90 millions de dollars, Patreon, le site permettant aux créateurs de contenu de recevoir un financement directement de leurs fans, vient d’annoncer une nouvelle levée de fonds de 155 millions de dollars. La start-up est désormais valorisée à 4 milliards de dollars.

Créé en 2013 par le musicien Jack Conte, Patreon est une plateforme en ligne qui permet de soutenir artistes et créateurs via un abonnement mensuel. En échange, les créateurs (musiciens, auteurs, dessinateurs, cosplayers…), proposent un accès exclusif à du contenu supplémentaire. La société se rémunère en prélevant une commission sur chaque transaction comprise entre 5% et 12% pour la mise en relation entre créateurs et fans.

La fermeture des salles de spectacles, concerts, évènements… a en effet poussé les créateurs à trouver de nouvelles sources de revenus, permettant à la start-up de décoller de façon phénoménale. Le nombre d’inscrits est ainsi passé de 30 000 à 200 000 créateurs depuis mars 2020. La plateforme fait ainsi transiter chaque mois 100 millions de dollars pour 7 millions de mécènes. Bien que n’étant pas encore bénéficiaire, les investisseurs lui apportent tout leur soutien. Patreon vient ainsi de lever 155 millions de dollars (130 millions d’euros) d’après le Wall Street Journal. Sa valorisation est désormais estimée à 4 milliards de dollars (3,37 milliards d’euros) contre 1,2 milliard il y a seulement 6 mois.

Cette levée de fonds devrait permettre à Patreon d’accélérer son expansion à l’international notamment au sein de l’Union Européenne (la société s’est lancée en France fin 2020) et de développer de nouveaux outils pour sa plateforme. Mais le site reste pour le moment un revenu d’appoint, en effet, seul 2% des créateurs parviennent pour le moment à en vivre.