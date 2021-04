C’est une étape historique pour la France. Quatre grandes régions viennent de passer la première commande de trains à hydrogène. Comme le rappelle Alstom, il s’agit d’une « étape historique dans la baisse des émissions de CO2 du transport ferroviaire au service des voyageurs ». Les trains issus de la gamme Coradia Polyvalent développée par Alstom, seront sur les rails françaises d’ici 2025.

L’hydrogène : clé de voûte de la transition énergétique ?

L’hydrogène représente une véritable révolution dans le domaine des transports. Les domaines du ferroviaire et de l’aérien s’y intéressent depuis plusieurs années. Airbus travaille notamment avec l’ISAE- SUPAERO, (l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace) pour développer une aile volante. Objectif : décarboner l’avion du futur. Dans le domaine du ferroviaire, l’hydrogène a fait son apparition il y a quelques années déjà. Depuis 2018, les deux premiers trains fonctionnant à hydrogène sont les rails en Allemagne.

Dans le cas de la France, il s’agit de la toute première commande. Après les trains utilisant des technologies à vapeur, thermique, puis électrique, l’hydrogène marque un tournant dans la mobilité ferroviaire. Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie sont à l’initiative de cette commande auprès de SNCF Voyageurs. L’entreprise est convaincue qu’avec plus de TER comme ceux fabriqués par Alstom, il y aura beaucoup moins de CO2. D’autres régions ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt pour participer au projet dans un second temps.

La commande en question concerne le modèle Coradia Polyvalent bi-mode électrique-hydrogène. Un train capable de s’adapter à la mixité du réseau ferré national. Alstom précise qu’il bénéficie d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 600 kilomètres sur les portions de lignes non électrifiées. Il s’agit d’un « petit » train, composé de 4 voitures, il fait 72 mètres de long. Il offre une capacité totale de 218 places assises.

Une ambition qui devient réalité pour la France

Pour Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports : « la France a tout pour devenir un champion de l’hydrogène : le gouvernement est pleinement engagé pour faire de cette ambition une réalité ».

Les présidentes et présidents des quatre grandes régions concernées se sont évidemment exprimés sur cette commande historique. Pour Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : « le train hydrogène représente une alternative innovante aux trains diesels circulant sur nos lignes non-électrifiées ».

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, estime que : « à la fois énergie et solution de stockage, l’hydrogène, et en particulier l’hydrogène vert, représente non seulement un moyen de lutter contre les effets du réchauffement climatique, mais aussi un vecteur d’emploi, d’attractivité et de croissance pour notre région ».

Pour Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France : « cette nouvelle commande pour le marché français s’inscrit dans l’ambition du groupe Alstom de devenir leader du marché de la mobilité verte et intelligente et de contribuer au déploiement d’un écosystème H2 performant sur les territoires ». C’est effectivement une étape pour la mobilité propre au sein de notre pays. Au fil des années, l’hydrogène tout devenir une réponse concrète pour réussir la transition énergétique.