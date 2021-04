Depuis le début de la pandémie, Zoom vit des jours heureux. Le service de visioconférence avait déjà rejoint certains modèles de Portal de Facebook en septembre dernier et intègre désormais la Portal TV. Une nouveauté qui va permettre aux utilisateurs de passer des appels vidéos directement depuis leurs canapés.

Zoom disponible sur tous les appareils Portal

Facebook rend possible les réunions directement depuis son salon. En effet, le réseau social facilite la communication en ajoutant les services de vidéoconférence Zoom et GoToMeeting sur Portal TV.

“Votre fonctionnalité préférée, Zoom, s’étend désormais au plus grand nombre d’écrans de votre maison. Vous pouvez donc aussi bien travailler depuis votre canapé que depuis votre bureau”, peut-on lire dans l’article publié sur le blog de Facebook mardi. “Cela inclut les salles pour des séances de brainstorming en petits groupes, l’intégration du calendrier pour bien suivre votre emploi du temps, le partage d’écran pour améliorer la collaboration à distance et des arrières-plans virtuels pour améliorer votre expérience globale.”

[caption id="attachment_203903" align="aligncenter" width="920"] Il est maintenant possible d'utiliser Zoom sur Portal TV. Source : Facebook[/caption]

Le télétravail semble être fait pour durer, mais dans une organisation hybride. Selon une étude menée par PWC, 55% des employés préféreraient travailler trois jours par semaine en télétravail depuis l’apparition de la Covid-19. En intégrant Zoom sur Portal TV, Facebook permet de faciliter le travail en distanciel. Entre travail et bureau, cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs du Portal TV de mieux en profiter.

Enfin, Facebook ne cesse d’intégrer des services de vidéoconférence sur ses appareils. BlueJeans, Webex, GoToMeeting, Zoom… Le réseau social s’adapte à la situation, bien conscient des opportunités qu’elle dégage. Que ce soit pour communiquer avec ses collègues ou ses proches, l’apparition de Zoom sur Portal TV lui permet de s’étendre sur tous les écrans. Cette nouvelle opportunité l’aiderait à s’imposer un peu plus comme le service de visioconférence de référence, et aiderait peut-être Facebook à vendre plus de Portal.