Après avoir annoncé son retrait du marché des smartphones en début de semaine, LG a détaillé sa stratégie de prise en charge logicielle pour les smartphones dernièrement commercialisés. Ainsi, nous apprenons que les modèles sortis avant 2019 profiteront de trois mises à jour majeures d’Android pour les smartphones premium et deux pour les milieux de gamme.

Des mises à jour jusqu’en 2023 pour les smartphones LG

15 ans après être entré sur le marché des smartphones, LG a tiré sa révérence lundi 5 avril 2021. La triste nouvelle fait suite à des années difficiles dans le secteur. En effet, la firme sud-coréenne a notamment enregistré 23 trimestres consécutifs dans le rouge et cumulé environ 3,9 milliards de dollars de pertes d’exploitation durant les 5 dernières années.

Cette situation fait suite à la montée en puissance de Samsung, maintenant leader du marché du smartphone, et l’augmentation de la concurrence avec des marques chinoises telles que Huawei ou encore Xiaomi. Les innovations de la compagnie durant les dernières années avec notamment le LG Wing ou encore le G8X ThinkQ n’auront finalement pas suffi.

De ce fait, LG arrêtera officiellement sa division mobile dès le 31 juillet 2021. Une question restait tout de même en suspens : va-t-il y avoir un support logiciel pour les smartphones sortis récemment ? Afin de rassurer les consommateurs et préciser sa feuille de route, l’entreprise a annoncé dans un communiqué publié le 8 avril sur son site web : « Tous les smartphones LG haut de gamme actuellement utilisés recevront jusqu’à trois itérations de mises à jour du système d’exploitation Android à partir de l’année d’achat ».

« La garantie de mise à jour s’applique aux téléphones premium LG sortis en 2019 et plus tard », précise la marque. De ce fait, le LG Velvet, le LG Wing ou encore le modèle V60 recevront notamment trois mises à jour majeures : Android 11, Android 12 et Android 13. Du côté des milieux de gamme tels que le LG Style ou les séries K, seulement deux mises à jour majeures seront proposées, Android 11 et Android 12.