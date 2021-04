Depuis août 2020, Google ne cesse d’introduire de nouvelles fonctionnalités pour rendre Gmail de plus en plus complet. Nouveaux services, interface de plus en plus intuitive… L’expérience utilisateur de la messagerie de Google se métamorphose doucement, mais sûrement.

Google Chat, le petit nouveau de Gmail

Après avoir intégré Google Meet l’année dernière, c’est au tour de Google Chat et Salons de rejoindre les comptes Google personnels. Les nouvelles fonctionnalités, ajoutées à l’interface Gmail, vont encore plus faciliter le contact des utilisateurs avec leur entourage ou leurs collègues.

Pour utiliser ces deux nouveaux services, il suffit d’activer directement les fonctionnalités depuis les paramètres de l’application Gmail. Les deux options ne sont pour le moment disponibles qu’en “accès anticipé”, des bogues peuvent potentiellement être rencontrés.

Après avoir activé les deux fonctionnalités, vous pourrez retrouver les deux onglets en bas de votre écran, aux côtés de Messagerie et Meet, déjà présents. Un pop-up s’affichera afin de vous présenter les nouvelles modifications, à savoir accéder à tous les services proposés par Google en passant par une seule application. Il est également possible de désactiver les notifications de chat en double, afin de ne pas être notifié à la fois dans Google Chat et dans Gmail.

Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité de Gmail de vouloir intégrer de nouveaux services pour faciliter la vie des utilisateurs. En un clic, vous pouvez désormais passer de vos e-mails, au chat ou aux appels vidéos. Une expérience utilisateur qui devient de plus en plus pratique et facile.

L’intégration de Google Chat est disponible dans la version 2021.03.07.364486182 de l’application Gmail sur Android.