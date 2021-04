Le 6 avril 2021, TikTok a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité : les sous-titres automatiques. Avec ce nouveau dispositif, le réseau social compte rendre sa plateforme encore plus accessible en permettant aux créateurs de contenu de sous-titrer en un clic leurs vidéos.

Le sous-titrage automatique arrive dans les vidéos TikTok

Dans un communiqué, l’application la plus téléchargée en ce début d’année souligne l’arrivée d’« une nouvelle fonctionnalité pour aider les personnes malentendantes ou sourdes à mieux utiliser et à profiter de TikTok » : les sous-titres automatiques.

Sur la page d’édition, les créateurs de contenu vont ainsi pouvoir profiter d’une retranscription automatique des phrases prononcées dans leur vidéo en texte. Juste après la transcription, ces derniers pourront d’ailleurs décider de modifier individuellement chaque phrase afin de corriger les possibles imperfections. De leur côté, les utilisateurs auront l’opportunité de désactiver les sous-titres automatiques en appuyant sur le bouton de sous-titre dans le panneau de partage. La fonctionnalité prend pour le moment uniquement en charge l’anglais (américain) ainsi que le japonais.

À travers cette nouvelle fonctionnalité, TikTok renforce encore une fois l’accessibilité de sa plateforme. Précédemment, le réseau social avait par exemple lancé les miniatures animées, un avertissement signalant des effets vidéos pouvant causer des crises d’épilepsie, une fonction de photosensibilité ou encore la synthèse vocale permettant de convertir le texte en voix.

« Nous procédons actuellement à une évaluation de l’accessibilité afin d’identifier d’autres domaines à améliorer, et nous renforçons notre action auprès des organisations et des communautés de personnes handicapées sur TikTok afin de faire entendre leur voix et d’apporter des changements qui nous serviront à tous », explique le réseau social dans son communiqué.

Outre les sous-titres automatiques, le réseau social spécialisé dans les vidéos courtes n’en est pas à sa première nouveauté depuis les dernières semaines. En effet, TikTok a décidé fin mars de peaufiner son expérience utilisateur avec des playlists regroupant ses vidéos par thématique. Aux dernières nouvelles, Instagram s’est récemment inspiré du réseau social en déployant une fonctionnalité copiée-collée des duos TikTok.