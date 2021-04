En 2019, Spotify lançait « On Repeat » (« En Boucle » en France), une playlist personnalisée recensant l’ensemble des musiques écoutées en boucle par les utilisateurs durant les 30 derniers jours. Aujourd’hui, le service de streaming suédois vient de fêter les 12 milliards d’écoutes sur cette liste de lecture. À travers un communiqué, l’entreprise présente ainsi les contenus les plus écoutés sur la playlist et annonce l’ouverture de cette dernière au sponsoring.

Qu’écoutent les auditeurs dans la playlist « En Boucle » ?

Après plus de 750 millions d’heures d’écoute sur la playlist « En Boucle », Spotify a fait le classement des pistes et des artistes les plus streamés à travers ce dispositif. Les morceaux les plus écoutés par les utilisateurs sont ainsi Blinding Lights (The Weeknd), Dance Monkey (Tones and I), Circles (Post Malone), Don’t Start Now (Dua Lipa) et Señorita (Camila Cabello et Shawn Mendes). Du côté des artistes, nous retrouvons dans le top 5 : Bad Bunny, The Weeknd, Post Malone, J Balvin, et Ariana Grande.

Spotify précise que la playlist rassemble en majorité des auditeurs âgés de 18 à 24 ans, suivis de près par les 25-29 ans. Ces derniers proviennent principalement des États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, le Mexique, l’Allemagne et le Brésil. Dernière petite information dévoilée par le service, les auditeurs veulent généralement revivre à travers cette playlist les années 2010.

« On Repeat » devient la deuxième playlist Spotify sponsorisée

L’ensemble des informations précédemment annoncées par Spotify n’est cependant pas sans arrière-pensées. En effet, ces dernières viennent mettre en avant « On Repeat » afin de consolider l’annonce principale de son communiqué : l’ouverture au sponsoring de la playlist. Le service de streaming explique ainsi que les annonceurs pourront partager leurs messages publicitaires lors de l’écoute de cette playlist aux utilisateurs gratuits via des publicités audio, vidéo ou visuelles. À travers ce nouveau dispositif, Spotify introduit pour la seconde fois le sponsoring dans ses playlists après « Discovery Weekly » en 2019.

Outre cette annonce, Spotify a déployé la semaine dernière de nouvelles playlists personnalisées. Grâce à ces dernières, les utilisateurs peuvent profiter de listes de lectures en fonction des genres, artistes et décennies les plus écoutées.