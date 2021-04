Dans quelques jours, la mise à jour iOS 14.5 sera disponible pour tous les utilisateurs de l’iPhone. De nombreuses évolutions ont été annoncées, à commencer par un changement majeur en matière de publicité : les développeurs d’applications seront bientôt obligés de demander l’optin IDFA aux mobinautes pour pouvoir l’exploiter. C’est un véritable changement de paradigme qui va sans aucun doute bousculer les codes de la publicité digitale.

Le témoignage d’AdopteUnMec

Ad4Screen, une agence média et marketing 100% Mobile & Cross Device, organise un webinar ce jeudi 8 avril 2021 à 10h pour tenter de vous aider à y voir plus clair afin que vous puissiez vous préparer aux changements de l’App Tracking Transparency. Pablo Belmonte, Business Developer chez Ad4Screen, sera accompagné d’Elisa Raffaelli, Responsable médias chez AdopteUnMec.

Durant une trentaine de minutes, vous découvrirez la nouvelle stratégie d’acquisition mobile de cette application de rencontre, réputée pour l’efficacité de son marketing. Vous allez découvrir comment AdopteUnMec se prépare à l’arrivée de l’iOS 14.5. Au programme de ce webinar :

Un avenir sans cookies ?

Get ready for iOS14, derniers updates

Témoignage : comment AdopteUnMec a revu sa stratégie d’acquisition ?

Les opportunités en 2021

Votre app doit être prête pour les changements d’iOS 14.5

En vous appuyant sur ce témoignage client, vous pourrez à votre tour peaufiner votre stratégie pour vous adapter au mieux à cette évolution du système d’exploitation d’Apple. Vous comprendrez mieux comment vous adapter à cette évolution d’iOS 14. Certaines entreprises pensent même que l’arrivée de l’App Tracking Transparency va permettre d’uniformiser les règles du jeu.

Les utilisateurs pourront choisir de ne pas fournir leurs données personnelles aux applications et vous devez vous y préparer. Ce webinar va vous permettre d’y voir plus clair et d’anticiper d’éventuelles modifications à apporter à votre app. Pensez à vous inscrire pour ne pas manquer le live du jeudi 8 avril.