Les grandes entreprises investissent énormément dans la data. Des sections spéciales voient le jour, afin de récolter, analyser et sortir des insights clés de toutes les données. Problème, sans gros moyen financier pour attirer les meilleurs talents ou pour utiliser les plateformes les plus performantes, les plus petites entreprises ne peuvent pas devenir « data-driven ».

C’est pourquoi Stormly a vu le jour. Stormly est une plateforme d’analyse alimentée par l’IA destinées à toutes les petites et moyennes entreprises. Stormly rassemble ainsi une communauté de développeurs, de data scientists et d’autres professionnels pour proposer une plateforme unique. L’outil permet ainsi de transformer les données en insights en un seul clic.

En 5 minutes et non des heures obtenez des insights concrets

Le fonctionnement de Stormly est très simple : il suffit de choisir un modèle parmi ceux proposés en fonction des besoins. On retrouve par exemple :

des rapports de base

une analyse de la conversion des articles

Aha-moment

Customer LifeTime Value

Prévisions

Analyse des revenus récurrents

Analyse des utilisateurs et du trafic

A/B Testing

Segmentation des utilisateurs

Modèles de conversion

SaaS Metrics

et bien d’autres.

Chaque modèle peut être partagé, réutilisé et amélioré par d’autres personnes. Tous les templates peuvent être personnalisés pour des industries ou des cas particuliers.

Stormly permet ainsi de gagner du temps au quotidien et surtout d’améliorer certains KPIs par exemple, comme le taux de conversion en découvrant des informations importantes.

Stormly est un outil pouvant être utilisé gratuitement. Trois offres sont proposées :

une gratuite

une à 199 dollars

une autre à 799 dollars

Dans toutes ces offres, tous les templates sont inclus. Cependant, en fonction de l’offre il peut y avoir 0 à 5 modèles en temps réel, 10 000 à 1 million de data points par mois ou encore un historique des données allant de 3 à 24 mois.