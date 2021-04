65 % du chiffre d’affaires global du Slip Français, ambassadeur du vêtement Made in France depuis 10 ans, proviennent du web. Pour comprendre et analyser la stratégie marketing digitale de l’un des meilleurs élèves du secteur, la plateforme Qualifio a échangé avec Lucie Bonadies du Slip Français. De leurs échanges est née une étude complète présentant la stratégie digitale de la marque. Le rôle de Lucie Bonadies, responsable fidélisation chez Le Slip Français est de définir et mettre en œuvre la stratégie CRM et cross-canal pour fidéliser, réactiver et acquérir de nouveaux clients, depuis la création du message jusqu’à la mise en production et l’analyse de campagnes marketing. Quelle est l’origine de ce succès ? Quelle stratégie adopter pour fidéliser et développer sa clientèle ? Pour répondre à ces questions, Qualifio propose une étude complète mettant en lumière la stratégie digitale du Slip Français. Depuis le mois de juin 2020, la marque mise sur le marketing interactif et utilise la plateforme Qualifio pour atteindre trois objectifs : L’animation de la base clients, l’acquisition de leads et d’opt-ins newsletters, l’enrichissement de la connaissance clients.

Animer sa communauté de clients

Dans cette étude, Qualifio présente les meilleures pratiques mises en place par le Slip Français. La première règle pour réussir sa stratégie digitale réside dans l’animation que la marque propose à sa communauté et à sa clientèle déjà existante. Il s’agit essentiellement d’engager et de récompenser sa clientèle et ainsi dynamiser les échanges autour de la marque. Ainsi, Le Slip Français organise des jeux sur ses réseaux sociaux ou des quiz interactifs avec des dotations, des cadeaux à gagner. Pour mettre en place ses animations personnalisées, le Slip Français peut compter sur l’expertise et l’accompagnement de la plateforme Qualifio.

Acquérir de nouveaux leads et fidéliser sa clientèle

Lorsque le rythme est installé, la deuxième étape présentée par les experts de Qualifio et du Slip Français dans leur étude est l’acquisition de nouveaux leads. L’objectif est d’intégrer de nouveaux contacts, d’augmenter le nombre de personnes abonnées à sa newsletter, et à terme, de convertir ces leads en clientèle fidèle et active. Comme décrit dans cette analyse, grâce aux campagnes d’acquisition créées avec la plateforme Qualifio, Le Slip Français a collecté, en moins d’un an, plus de 6 600 nouvelles adresses e-mails, avec un taux d’opt-in moyen de 44 %.

Prendre le temps de connaître et comprendre sa clientèle

Afin que la stratégie digitale soit efficace sur le long terme, l’enrichissement de la connaissance client est primordial. Et pour cela, rien de mieux que de poser des questions à sa clientèle. Via ses newsletters régulières, Le Slip Français diffuse des enquêtes auprès de ses clients. Les réponses permettent d’obtenir les avis et appréciations des clients quant aux campagnes, nouvelles collections, service client, etc. Et pour augmenter la participation, la marque fait appel à plusieurs astuces bien pensées comme le pré-remplissage des champs du formulaire ou l’offre d’un bon d’achat pour chaque participation.

Comme présenté en détail dans l’étude de Qualifio, la stratégie digitale du Slip Français est performante et ses résultats sont excellents ! Son partenariat avec la plateforme Qualifio, permet à la marque de miser sur différents types de campagnes pour atteindre ses objectifs : des campagnes dédiées aux grands événements annuels (Noël, Saint-Valentin, fête des mères, etc), des campagnes « fil rouge » tout au long de l’année, ainsi que des campagnes « enquêtes » visant à récolter les avis de sa clientèle.

Pour découvrir les détails de la stratégie digitale et des campagnes du Slip Français, téléchargez l’étude de Qualifio.

