Aux États-Unis, Microsoft a reporté la réouverture complète de ses bureaux au 7 septembre 2021 au plus tôt, rapportent nos confrères de The Verge. Il s’agit là d’un retard de plusieurs mois par rapport au plan initial de la firme, qui visait une réouverture totale de ses locaux pour le mois de juillet de la même année.

Microsoft s’en tient à son plan de réouverture…

En raison de la crise sanitaire, Microsoft a totalement fermé ses bureaux il y a plus d’un an. Les employés de la firme se sont alors vu obligés de travailler depuis leur domicile, et de communiquer entre eux au travers de différents outils, dont l’incontournable Microsoft Teams. Cette situation ne pouvant pas duré indéfiniment, la firme de Redmond a mis en place un plan de réouverture de ses bureaux divisé en six étapes.

La première phase correspondait à la fermeture totale des bureaux, et la deuxième phase, au télétravail obligatoire. C’est la période que les employés de Microsoft ont vécu au plus fort de la crise sanitaire, en 2020. Venait ensuite la phase 3 qui elle, « encourageait fortement le télétravail ». Elle aussi, est désormais passée.

Actuellement, Microsoft se trouve à l’étape 4 de son plan de réouverture, ce qui correspond à une « ouverture en douceur ». Plus clairement, les employés de la firme sont encouragés à travailler en temps partiel à leur domicile, mais peuvent tout de même se rendre, de temps à autre, à leur lieu de travail. Actuellement, la firme estime que 20% de ses employés au niveau mondial, sont de retour à leurs bureaux.

Une fois cette étape terminée, la phase 5 commencera : les bureaux seront réouverts, mais avec certaines restrictions, et le télétravail sera toujours encouragé. Enfin, la phase 6 correspond à une réouverture totale des locaux de l’entreprise. Elle signera le retour à la normale tant attendu.

… mais prend du retard sur les délais annoncés

Si les choses semblent avancer dans le bon sens, Microsoft n’arrivera malheureusement pas à se tenir aux délais initialement annoncés. En effet, la firme visait initialement une réouverture complète de ses bureaux pour le mois de juillet 2021. Ça ne sera finalement pas le cas avant le 7 septembre de la même année.

Un porte-parole de l’entreprise a expliqué à nos confrères de The Verge : « En nous basant sur nos entretiens continus avec des experts en santé et en données, nous avons décalé notre date la plus proche pour l’ouverture complète de nos sites de travail aux États-Unis au 7 septembre 2021. Nous continuons à examiner la situation sur une base locale dans chaque région/pays/État où nous travaillons et nous ajusterons les dates par pays si nécessaire ».

Dans un e-mail adressé à ses employés, Kurt DelBene, vice-président exécutif de Microsoft, a quant à lui estimé : « Nous pensons que cette date offrira plus de flexibilité aux employés pour qu’ils puissent profiter de leurs projets de vacances cet été, et nous continuerons à vous tenir informés si la date est avancée ». En outre, l’e-mail indique que Microsoft donnera aux responsables des bureaux régionaux une marge de manœuvre pour repousser davantage cette date, en fonction des conditions sanitaires de leurs zones géographiques respectives.

Pour rappel, Facebook et Uber ont, eux aussi, commencé à réouvrir leurs bureaux. De son côté, Google a promis à ses employés qu’ils pourraient retourner au bureau au cours du mois d’avril.