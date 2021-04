Aujourd’hui, toute entreprise se doit d’avoir une stratégie pour avancer, pour lever des fonds et même pour recruter des talents. Chaque année, les entreprises dévoilent leur stratégie globale et à l’échelle de chaque département afin que tout le monde ait une vision de ce qui se passe en entreprise et sache où les équipes vont. C’est aussi l’occasion parfaite pour passer en revue les points bloquants, les faire remonter et améliorer les process, pour optimiser la stratégie existante.

En plus de l’aspect technologique, qui bien souvent facilite la cohésion des équipes et permet de passer d’un travail en silo à un écosystème d’application hermétique, cohésion, responsabilisation, analyse des performances passées et planification de la croissance future, sont des éléments essentiels à la mise en place et au bon fonctionnement d’une stratégie efficace en entreprise.

À travers ce template d’une dizaine de pages, HubSpot, l’entreprise qui propose entre autres un CRM et des outils de marketing, de vente, de service client et de gestion de site web, ainsi que monday.com, le workOS qui simplifie la gestion de projets, proposent un kit de planification stratégique pour les entreprises, qui, de la prise de décision, à l’analyse des performances, intègre les meilleures pratiques.

5 étapes pour définir la stratégie

Si lire un document de 14 pages vous ennuie déjà, lisez ce qui suit. En fonction de vos besoins, de vos attentes ou de vos points de douleur, le kit de planification est divisé en 5 grandes étapes.

La première partie se concentre sur les meilleures pratiques de planification stratégique, avec par exemple l’identification des difficultés ou bien la création d’espaces de collaboration pour faciliter cette dernière entre les équipes. Une fois l’approche générale définie, il faut réaliser des ajustements à des niveaux plus précis de l’organisation, tout en s’assurant que la mission globale de l’entreprise est adressée.

Le kit de planification stratégique présente ensuite l’importance de communiquer que ce soit une mission, une vision, des valeurs ou encore des objectifs. L’objectif étant d’inculquer les valeurs de l’entreprise à l’ensemble des collaborateurs. Ensuite, le paysage concurrentiel doit être analysé tout comme ses forces, opportunités et faiblesses. Après les analyses, il faut passer à l’investissement. C’est là que le kit stratégique explique comment allouer correctement des ressources aux différentes équipes. Enfin, le kit stratégique insiste sur l’importance d’aligner les équipes et promouvoir la collaboration afin de facilement accéder aux informations et surtout faire preuve de transparence entre tous les départements. L’idéal étant d’allier un CRM et un Work OS pour un alignement stratégique optimal.

Après lecture de ce kit et mise en pratique, les bons outils seront mis en place dans votre entreprise, le travail sera structuré et surtout les frictions entre les équipes seront minimisées afin de favoriser la cohésion et l’innovation.