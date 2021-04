Instagram vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle fonctionnalité sur Reels baptisée Remix. Cette dernière s’apparente très grandement aux duos de TikTok, qui sont l’une des raisons de l’incroyable succès du réseau social chinois.

Remix permet ainsi aux utilisateurs d’Instagram de superposer leur Reel sur celui d’un autre utilisateur dont le compte est public, les deux vidéos sont ensuite juxtaposées à la verticale. Ce format est très populaire sur TikTok, car il facilite la participation aux challenges viraux ainsi que les réactions à certains posts. « À partir d’aujourd’hui, Remix est activé par défaut pour tous les nouveaux Reels que vous publiez à partir d’un compte public. Pour activer Remix sur vos anciennes Reels, appuyez sur le menu à trois points et cliquez sur « Activer Remix ». Pour remixer le Reel d’une autre personne, demandez-lui de faire de même ! Vous pouvez désactiver Remix à tout moment via les paramètres, pour toutes les Reels, ou le menu à trois points pour un Reel individuel », explique Instagram dans une publication.

Re-re-re-remix 🤩

Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists 🎭

Whether you’re capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ✨ pic.twitter.com/eU8x74Q3yf

— Instagram (@instagram) March 31, 2021