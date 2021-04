Le 25 mars, le Représentant Mark Pocan (démocrate) a initié une joute verbale virtuelle avec Amazon. Reprenant un message de Dave Clark, directeur des opérations de l’entreprise, qui présentait son employeur comme un endroit « progressiste » où travailler, il n’a pas hésité à évoquer un fait peu glorieux. Certains livreurs, faute de temps, doivent parfois uriner dans une bouteille.

Un élément qu’Amazon a déjà contesté à plusieurs reprises, et une nouvelle fois en répondant à Mark Pocan. « Vous ne croyez pas vraiment à cette histoire de bouteilles pleines d’urine, n’est-ce pas ? Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous, » répond le compte Twitter officiel @amazonnews. Un mensonge qui ne passe pas pour les utilisateurs du réseau social qui ajoutent des clichés confirmant les faits.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

— Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021