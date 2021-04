D’après le New York Times, qui s’est entretenu avec des sources proches du dossier, Pinterest est en pourparlers avec l’application VSCO pour le possible rachat de cette dernière. Cela permettrait notamment à la firme de San Francisco de rebondir sur son succès et de devenir plus attrayante pour les jeunes utilisateurs.

Car à l’instar de nombreuses plateformes numériques, Pinterest a largement profité de la pandémie : bloqués chez eux, les gens se sont rués sur l’application leur offrant la possibilité de partager leurs passions et leurs centres d’intérêt. Ainsi, elle a obtenu 100 millions d’utilisateurs actifs en plus en 2020, et atteint désormais plus de 450 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Pinterest possède actuellement une capitalisation boursière de 49 milliards de dollars, mais les analystes prédisent qu’elle deviendra réellement profitable en 2022… et l’acquisition de VSCO pourrait l’aider dans ce sens.

Fondée en 2011, l’application de retouche et de partage de photos a créé le buzz fin 2019 auprès de la génération Z avec les « VSCO girls ». Contrairement à la majorité des réseaux sociaux, la plateforme n’inclut pas les likes, ni les commentaires, ni le nombre d’abonnements. De même, elle ne base pas ses revenus sur la publicité mais sur des fonctionnalités payantes, à l’image de filtres par exemple. Comme l’explique le New York Times, ce rachat permettrait à Pinterest de renforcer son service de base.

Contactée par le média, Julie Inouye, porte-parole de VSCO, a refusé de donner davantage d’informations à propos de l’éventuelle acquisition : « Nous rencontrons souvent différentes entreprises de l’espace créatif et nous ne discutons pas des rumeurs ou des spéculations ». Pour l’heure, le rachat n’est pas acté et les deux entreprises pourraient finalement décider de ne pas donner suite aux discussions.

De son côté, Pinterest s’efforce de donner un coup de jeune à sa plateforme. La firme a récemment lancé son propre format de stories, et a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités lors de l’événement Pinterest Presents. Au programme : un nouveau format vidéo ainsi que le développement de sa branche dédiée à l’eCommerce à travers un outil permettant aux marques de suivre les actions des utilisateurs après avoir vu une annonce.