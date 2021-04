Avec le recours au télétravail, il est important de bien organiser son travail. Pour cela, il est commun d’utiliser des outils de gestion de tâches, avec des to-do ou bien des outils de gestion de projet, permettant de collaborer à plusieurs sur le même outil et ainsi montrer aux autres membres de son équipe, les avancements, mais aussi d’assigner des tâches à d’autres personnes.

Pour faire à des outils populaires comme Trello, Notion ou Asana, Ian Tien, CEO de Mattermost et SpinPunch ont lancé Focalboard. Une alternative aux outils phares de gestion de projet, open source et auto-herbergée. Focalboard permet tout simplement d’organiser, suivre et gérer le travail des personnes et des équipes.

Un outil pour gérer sa to-do à une échelle individuelle ou celle d’un groupe

Focalboard est disponible en deux éditions :

Focalboard Personal Desktop : une application de bureau autonome pour les tâches et projets personnels.

Focalboard Personal Server : Un serveur auto-hébergé permettant à une équipe de collaborer

Focalboard est open source, ce qui signifie qu’il est possible de consulter le code et de contribuer à améliorer ce projet. Pour le moment en phase bêta, il est possible de télécharger l’application directement sur Mac ou PC en recherchant « Focalboard » ans l’AppStore d’Apple ou le Microsoft Store.

Le fonctionnement de Focalboard est très simple. Un guide est d’ailleurs fourni pour que chaque utilisateur, prenne facilement en main les fonctionnalités de base. L’ajout d’un nouveau tableau se fait en cliquant sur « + Add Board”. Les tâches d’un projet peuvent être triées par priorité ou par statut. Comme sur Trello, les cartes peuvent être déplacées d’une colonne à l’autre très facilement pour montrer l’état d’avancement.

Pour améliorer l’outil, des feedbacks peuvent être données sur GitHub, Mattermost ou encore anonymement via un formulaire, afin que Focalboard soit encore plus complet !