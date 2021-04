La personnalisation des emails est aujourd’hui importante. Recevoir un mail générique, qui a été envoyé à 10 000 ou 100 000 personnes ne fait pas forcément rêver et surtout incite moins à l’action. Les utilisateurs sont à la recherche de petites attentions et cela passe par de la personnalisation.

Si la personnalisation n’est pas votre fort, Encharge devrait vous aider. Cet outil d’automatisation envoie des emails basés sur le comportement des utilisateurs, à l’aide d’un générateur de flux. Basé sur le drag and drop et sur des intégrations natives avec les principaux CRM, la prise en main de l’outil est très simple.

Encharge est l’outil idéal pour les startups, les personnes en charge du marketing, souhaitant entretenir des relations avec leurs clients grâce à des campagnes d’emailing ciblées. L’outil est une alternative à des solutions comme ActiveCampaign ou encore Autopilot HQ.

Segmenter les utilisateurs à partir de toutes les données marketing

L’importation des contacts dans Encharge se fait via le téléchargement d’un document Excel ou bien d’un fichier CSV et de catégoriser les différents champs.

Le profil des utilisateurs offre un grand nombre d’informations comme l’ouverture d’un mail, l’ajout d’un tag ou encore comment cette personne a trouvé votre entreprise.

Une automatisation facile à mettre en place

Ensuite, il est possible de segmenter les utilisateurs en fonction d’une ou plusieurs conditions. La segmentation peut également se faire par groupe, comme par exemple avec toutes les personnes ayant visité une page du site et cliqué sur un mail.

L’onglet « Flow » permet de créer des flux marketing automatisés. Il est possible de débuter from scratch ou bien d’utiliser un des templates proposés par Encharge. Tous les flux ont trois composants : les déclencheurs, les actions, et enfin les filtres.

Enfin, l’onglet « Broadcast », permet d’envoyer des newsletters aux contacts : à l’ensemble des contacts ou bien à des personnes dans un segment précis. Encharge offre également une fonctionnalité de test A/B.

Le tableau de bord offre un aperçu de tous les KPIs essentiels et de l’activité sur la plateforme. Encharge s’intègre avec plus de 50 outils comme Facebook Ads, HubSpot, Calendly ou encore Typeform.

En fonction des besoins, plusieurs offres à vie sont proposées sur Encharge. La première à 59 dollars au lieu de 2148 dollars permet d’envoyer un nombre illimité de mails, d’avoir 5000 abonnés ….

